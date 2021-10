En marcha la sustitución del escaño del condenado Alberto Rodríguez

Así, la JEC se dirigirá a Fátima González Bello, que pertenece a IU, y concurrió como número dos de la lista que encabezó Rodríguez para sabe r si está dispuesta a asumir el escaño que ahora le corresponde ocupar. Según apuntan desde el grupo confederal, la opción de Bello como relevo no está clara, pues actualmente está alejada de la política.

La secretaria general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, ha llegado a decir en una entrevista radiofónica que su opción sería dejar el escaño que pertenecía a Rodríguez “vacío”, a modo de protesta por el proceso que ha derivado en su inhabilitación.

No obstante, esa opción parece poco probable y tanto Podemos como IU están manteniendo reuniones para tomar una decisión sobre este particular. En cualquier caso, el escaño es personal y si un candidato decide recoger su acta, el partido no podría impedírselo.