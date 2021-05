Empleo: los sectores con más futuro y mejor pagados

Después de este último año, muchos sectores en Castilla y León y a nivel nacional se han visto trastocados por una inminente crisis. La pandemia no sólo afecta a las personas, también a la economía. No obstante, no todo está perdido. Hay algunos sectores que están contando con un inesperado crecimiento y que se sitúan, por tanto, como una buena opción laboral. Hablamos un poco sobre esos sectores y también sobre cuáles son, actualmente, aquellos que mejores condiciones económicas ofrecen a sus empleados.

Sectores con menos tasa de paro

Según los datos de la Encuesta de Población Activa del INE del último año, nos encontramos que durante el 2020 uno de los sectores que más garantías de encontrar empleo tenía era el de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Hablamos de una tasa de inserción del 73,91%.

Muy de cerca encontramos sectores como ciencias sociales, periodismo o documentación, que cuentan con una tasa de empleo de hasta el 72,4%. Asimismo, por encima del 70% estaría el sector en agricultura, ganadería y veterinaria, con una tasa de empleo del 71,1%.

Hay que destacar que el sector salud está por encima de todos los demás, pues en los últimos meses, sólo un 9,1% de los profesionales están buscando trabajo. Sin duda unas cifras que están estrechamente vinculadas al drama de la pandemia y a la gran falta de personal sanitario que se ha registrado. A este sector le seguirán otros como Ciencias Naturales, químicas o matemáticas, con una tasa de paro de menos del 10%. También mecánica, electrónica, industria y construcción, con una tasa del 9,48%

Las profesiones mejor pagadas

Si nos fijamos en las profesiones mejor pagadas, podemos poner nuestra mirada en sectores como el transporte y logística. Es un sector que da empleo a más de 1 millón de personas en nuestro país y que se ha visto reforzado debido a la pandemia. Empresas de paquetería y mensajería, por ejemplo, que han tenido un crecimiento enorme durante todo el 2020.

Dentro de este sector, un director comercial puede alcanzar hasta los 100.000 euros anuales, mientras que un director de logística estaría entre los 30.000 y los 90.000 euros.

Aunque el sector de la banca, seguros y consultorías se ha visto envuelto en problemas, como los ERE en la banca, podemos decir que trabajos en el sector financiero como el de analista financiero y de inversiones es uno de los empleos con mayor remuneración, que podría estar entre los 30.000 y los 85.000 euros en muchas ocasiones.

Dentro del mundo e-commerce también se ven algunos puestos concretos con buenos sueldos. Además, hay que destacar que es un sector que también tiene un crecimiento bastante interesante con puestos como comercial, comunicación, diseño, marketing y proyectos. Para hacernos una idea, un director comercial podría cobrar entre 27.000 y 100.000 euros anuales, mientras que un director de marketing podría alcanzar entre los 26.000 y 90.000 euros anuales.

Condiciones laborales

Una cosa son los sueldos. Otra bien distinta las condiciones laborales; y es que, aunque el sueldo forma parte de esas condiciones, son mucho más aspectos los que se tienen que tener en cuenta para saber que un sector o una empresa trata bien a sus trabajadores. Muchas veces vamos a ciegas, aunque existen herramientas como Gowork.com a través de las que podemos informarnos sobre las opiniones reales de trabajadores de diversas empresas de diferentes sectores.