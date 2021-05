4-M EN DIRECTO | Clara victoria de Ayuso, que solo necesitará la abstención de Vox, y descalabro del PSOE

22:40 Alcanzamos el 81,68 por ciento escrutado y el reparto de escaños parece que no se va a mover ya de forma sustancial. El PP suma 64 escaños y necesitará a Vox (13) para gobernar. Descalabro del PSOE con 25 escaños seguido por Más Madrid con 24. Fracaso de Pablo Iglesias con 10 y Ciudadanos desaparece de la Asamblea de Madrid.

21:00 El PP, con sensaciones “muy positivas”: “Muchos tabernarios han votado a Ayuso mal que le pese al señor Tezanos”. El portavoz del PP en la Asamblea y director de campaña de la presidenta, Alfonso Serrano, ha trasladado que tienen sensaciones “muy positivas” ante el resultado electoral y ha señalado que “muchos tabernarios han votado a Isabel Díaz Ayuso mal que le pese al señor (José Félix) Tezanos”. Así ha respondido desde la sede del partido, en la calle Génova, a la opinión en la revista ‘Temas’ del responsable del CIS que manifestó que Ayuso y sus asesores “han recurrido a un amplio sector social que se nuclea en torno al mundo de las tabernas, los bares, los restaurantes y otros establecimientos similares” para conseguir movilizar un amplio apoyo.

20:27 PP ganaría con 61 escaños, PSOE no llegaría a los 30, Vox tendría 14 y no entraría Cs, según sondeo de ‘OK diario’. El PP encabezado por Isabel Díaz Ayuso sería el partido más votado, con 61 escaños, seguido del PSOE de Ángel Gabilondo, que obtendría 29 escaños; Más Madrid sumaría 22, Vox alcanzaría 14 diputados y Podemos sumaría 10 diputados. Por su parte, Ciudadanos no lograría alcanzar el 5% de los votos necesarios para tener representación en la Asamblea de Madrid. Así se desprende de un sondeo publicado al cierre de los colegios electorales por Hamalgama Métrica para ‘OK diario’ que recoge que el PP podría obtener el 42,1% de los votos, seguido de PSOE, con el 20,3% y Más Madrid, con 15,5%. Por su parte, Cs se quedaría en un 2,9%, Vox llegaría hasta el 9,6% y Unidas Podemos sumaría un 7,5% de los votos.

20:03 El PP encabezado por Isabel Díaz Ayuso sería el partido más votado, con entre 62-65 escaños, seguido del PSOE de Ángel Gabilondo, que obtendría entre 25-28 escaños; Más Madrid sumaría entre 21-24, Vox se mantendría en 12-14 diputados y Podemos sumaría 10 u 11 diputados. Por su parte, Ciudadanos no lograría alcanzar el 5% de los votos necesarios para tener representación en la Asamblea de Madrid. Así se desprende de un track realizado hace varios días por GAD3 para Telemadrid y TVE que recoge que el PP podría obtener el 43,7% de los votos, seguido de PSOE, con el 18,4% y Más Madrid, con 16,1%. Por su parte, Cs se queda en un 3,2% y Vox llega hasta el 9,2%.