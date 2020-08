El vídeo viral de una okupa defendiendo la ‘legalidad’ de la invasión de viviendas

La mujer va acompañada de un hombre que pregunta a la okupa si quiere dinero y esta responde tranquilamente “No queremos dinero, usted no tiene legitimación para desahuciarnos, es lo que pone en la ley, caballero”. Asimismo, insistieron en pedirle los datos para interponer una denuncia, a lo que la usurpadora respondió: “Yo no tengo porque darle mis datos, yo no estoy denunciada”.

Este no es un suceso aislado, hay miles de casos de españoles que al volver a sus casas se encuentran con okupas que conocen perfectamente la ley y solo se pueden deshacer de ellos a través de una orden judicial.