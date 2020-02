El “truco” de los nuevos Euromillones: ganarás menos dinero

Desde el pasado 4 de febrero, el bote máximo que se puede acumular en los sorteos de Euromillones ha pasado de los 190 millones de euros a los 250 millones.

Si no hay acertantes de primera categoría, semana a semana el bote va aumentando hasta los 200 millones de euros. Una vez se alcance esa cifra, el bote crecerá a razón de 10 millones por cada sorteo en el que no haya ningún agraciado. Una vez se alcancen los 250 millones de euros de bote, si no hay un acertante de primera categoría el premio se repartirá de forma proporcional entre todos los acertantes.

El precio de 2,50 euros se mantiene, al igual que las fechas de los sorteos los martes y los viernes.

Sin embargo, este aumento del bote tiene “truco”, según ha publicado FranceSoir, que ha calculado el nuevo reparto de premios en caso de no tener todos los números y estrellas acertadas. Así, el reparto sería el siguiente:

- Segunda categoría (5 números y 1 estrella) : 178.574€ (antes, 270.280€)

- Tercera categoría (5 números) : 18.558€ (antes, 27.990€)

- Cuarta categoría (4 números y 2 estrellas) : 1.157€ (antes, 2.740€)

- Quinta categoría (4 números y 1 estrella) : 106€ (antes, 146€)

- Sexta categoría (3 números y 2 estrellas) : 51€ (antes, 93€)

- Séptima categoría (4 números) : 34€ (antes, 50€)

- Octava categoría (2 números y 2 estrellas) : 12€ (antes, 16€)

- Novena categoría (3 números y 1 estrella) : 9,95€ (antes, 12,70€)

- Décima categoría (3 números) : 8,10€ (antes, 10,50€)

- Undécima categoría (1 número y 2 estrellas) : 5,95€ (antes, 9€)

- Duodécima categoría (2 números y 1 estrella) : 4,92€ (antes, 7,10€)

- Decimotercera categoría (2 números) : 3,54€ (antes, 3,90€)