El PSOE descarta una abstención en Castilla y León para no ser los ‘pagafantas’ del PP

El PSOE no favorecerá un gobierno del PP en Castilla y León con su abstención y desde sus filas aseguran que en la organización no hay debate interno al respecto. “No vamos a ser los pagafantas del PP”, han señalado fuentes socialistas que además vaticinan que habrá entendimiento entre el partido de Pablo Casado y Vox y no será necesaria una repetición electoral.

Los socialistas se desmarcan así de la posibilidad de una abstención que facilite que el líder del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no se vea obligado a contar con el apoyo de Vox, como han pedido en los últimos días los alcaldes socialistas de Valladolid, Óscar Puente y de León, Antonio Díez.

Desde el partido restan importancia a esas declaraciones y niegan que las opiniones manifestadas tengan la capacidad de presionar a la dirección nacional del PSOE.

Por el contrario, remiten a las condiciones planteadas este martes en el Senado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exhortó al PP a romper los acuerdos que tiene con Vox en comunidades como Madrid, Murcia y Andalucía para poder hablar de una posible abstención del PSOE en Castilla y León.

En este sentido han insistido en que si el PP quiere la abstención del PSOE, primero debe pedirlo y después debe explicar por qué. Además, fuentes del PSOE han señalado que el PP está “en una trampa” en Castilla y León y subrayan que se han metido en ella “ellos solos” y que nadie les obligó a convocar unas elecciones en las que han perdido a un socio de Gobierno como Ciudadanos para sustituirlo por Vox.