El PSOE apoya endurecer la prisión permanente mientras Podemos recula

“Pero su solución --la de agravar la pena de asesinato en la prisión permanente revisable-- no es la más adecuada”, ha defendido para después criticar que se incluya solo en el supuesto de asesinato y no en el de homicidio.

También ha criticado la posición del PSOE acusándole de “comprar” el discurso de la derecha. “Aquí la cuestión no es ampliar o no ampliar, sino derogarla o no derogarla. Comprar el marco penal punitivo de la derecha y la extrema derecha o no comprarla. El PSOE hoy la ha comprado”, ha asegurado.

Legarda ha insistido en que el debate que corresponde es el de política criminal sobre si la prisión permanente revisable es idónea o proporcional. Y el PNV mantiene su postura de que no es la pena adecuada: “No es una buena ley, no hace de nuestra sociedad una sociedad mejor”, ha dicho.

Por Vox, Macarena Olona ha insistido en que no se trata de una cuestión de venganza sino de justicia. “Venganza sería violar y matar a la hija del criminal”, ha señalado la diputada, quien ha reprochado al Congreso que tardara tanto en aprobar la prisión permanente revisable y se ha mostrado a favor de incluir dos nuevos supuestos en el Código Penal.

Al hilo, ha reclamado al PSOE que se comprometa con los padres de las víctimas a que la votación de este martes no va a ser solo “un paripé”.

Ana Oramas, de Coalición Canarias, y Sergio Sayas, de Navarra Suma, también se han mostrado a favor. Este último ha insistido en que “la ley no puede ser vengativa, pero no puede ser ciega”. Al hilo, ha subrayado que no se puede decir que se defiende a las mujeres si no se va a hacer todo lo posible para que sus asesinos no estén en la calle.