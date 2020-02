El PP confirma a Feijóo y Alfonso Alonso como candidatos a las elecciones gallegas y vascas

Con esta decisión del Comité Electoral Nacional, ‘Génova’ despeja las dudas sobre la candidatura de Alfonso Alonso. En las dos últimas semanas, había expresado su respaldo al líder de los ‘populares’ vascos pero había evitado confirmarle como cabeza de cartel alegando que los comicios no estaban convocados, que esa decisión correspondía al Comité Electoral y que había que ver si fraguaba la alianza con Ciudadanos.

Una vez que el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció el adelanto electoral para el 5 de abril, la dirección nacional del PP comunicó oficialmente este lunes por la tarde a Alonso que sería el candidato y activó la maquinaria electoral con la convocatoria del Comité Electoral Nacional, órgano encargado de ratificar el nombramiento en virtud del artículo 53.1 de los Estatutos del PP.

El propio Alonso reconoció esta mañana que la candidatura a lehendakari por su partido la decide el Comité Electoral Nacional. “Por lo tanto, hasta que no se reúna y no proclame la candidatura, no soy candidato. Pero, creo que es lo que va a suceder. Tengo la confianza del presidente (Pablo Casado) y ese debate se ha zanjado”, manifestó en una entrevista en Onda Cero.