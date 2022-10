El PP acusa al Gobierno de no “atajar la recesión” con sus presupuestos

Gamarra ha tildado de “decepcionante” el discurso de Montero ante los diputados. “Lo que esperábamos de un Gobierno, si fuera serio, es la retirada de unos PGE que no cuenta con el respaldo de ninguna institución ni organismo internacional”, ha resaltado.

“Estamos no ante los PGE sino ante las hipotecas generales del Estado ” porque Sánchez para continuar al frente del Gobierno está dispuesto a hipotecar no solo el presente de los españoles sino el futuro”, ha abundado.

Además, Gamarra ha exigido “transparencia” al presidente del Gobierno con respecto a las negociaciones que lleva a cabo con sus socios. “Sánchez no negocia desde el punto de vista personal, sino con el presente y futuro de los españoles”, ha subrayado.

En este punto, ha lamentado que haya asuntos que no están dentro de los PGE y sean “concesiones” aparte, como ha hecho Sánchez en la no defensa de la aplicación de la Ley en Cataluña, con los derechos lingüísticos, o con la desjudicialización de la política, articulando un sistema para que quienes “tienen pendientes cuentas con la Justicia no tengan que rendirlas”, según ha agregado.

“Las concesiones no están dentro de los Presupuestos sino que son negociaciones paralelas a la propia aprobación y tramitación de los PGE”, ha recalcado, citando también la última enmienda del PNV que permitirá a la selección autonómica vasca de pelota y surf competir en el extranjero.

Por eso, ha insistido en pedir explicaciones porque, a su juicio, los españoles “tienen derecho a saber qué está negociando” con los independentistas. “Exigimos transparencia y que se dé cuenta de esas negociaciones”, ha apostillado.