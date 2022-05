El Partido Popular acusa al Gobierno de resignarse con la inflación

En este sentido, ha llamado al Gobierno “a reaccionar” y a facilitar “una ejecución eficaz de los fondos europeos”, pero también a adoptar “un compromiso con un plan de reequilibrio fiscal serio y creíble que devuelva la credibilidad al país”: “Sin credibilidad no hay estabilidad económica ni inversión, y eso es lo primero que se tiene que recuperar”, ha dicho.

“Hay que luchar contra la inflación. No se puede asumir que da igual qué inflación tengamos”, ha aseverado Gamarra en rueda de prensa en el Congreso, apuntando que esta “inflación disparada” provoca “serias dudas para el futuro” del país. Asimismo, ha criticado la “ausencia de una política económica que tenga como objetivo la contención de precios”.

Preguntada en rueda de prensa por las advertencias de la Comisión a España en relación a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, Gamarra ha incidido en que los cálculos sobre el mismo “están basados todos en una inflación disparada”, razón por la que ha reiterado la adopción de medidas para poner freno a la escalada de precios.

En todo caso, ha reconocido “preocupación” por el “toque de atención” al Gobierno en este sentido, y ha insistido en luchar contra la inflación, por el consecuente aumento de gasto público que conlleva: “Si se contiene, estaremos conteniendo el gasto público”.

Por otro lado, Gamarra ha criticado el retraso “una semana más” en la aplicación del esperado tope al gas para la fijación del precio de la electricidad, ya que pese a la entrada en vigor del decreto ley que lo regulaba este mecanismo sólo se pondrá en marcha una vez la Comisión Europea dé su visto bueno,

“Todavía no ha entrado en vigor y, por tanto, hay dos facturas, la de abril y mayo, que no aplican una promesa de marzo”, ha dicho la portavoz del PP, que además ha señalado cómo los cálculos del propio Ejecutivo limitan la rebaja para una factura doméstica en un 15% “y no en el 30% o 40%” del que se llegó a hablar.

Por otro lado, ha señalado que el tope únicamente repercutirá en la factura del 30% de los consumidores --los acogidos a la tarifa regulada PVPC, vinculada al precio diario del mercado mayorista de electricidad--, por lo que ha puesto en cuestión esta medida.