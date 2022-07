El Partido Popular acusa a Sánchez de hacer “más pobres a los españoles”

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha echado en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en el contexto actual de inflación que afecta a los ciudadanos no vaya a reducir su “macrogobierno”, mientras que el jefe del Ejecutivo ha afeado a los populares que hacen una oposición mentirosa y que solo piensan en un 5% de los españoles, los más ricos.

Gamarra y Sánchez han protagonizado un cara a cara en el Debate del estado de la Nación que ha estado marcado también en gran medida por ETA, sus víctimas y también el apoyo que brinda EH Bildu al Ejecutivo, así como por el cruce de acusaciones mutuo respecto a la falta de propuestas para encarar las consecuencias de la guerra en Ucrania y el silencio ante los planteamientos del otro.

La portavoz del PP ha responsabilizado al presidente de la elevada inflación, subrayando que en otros países como Alemania o Francia, que también sufren las consecuencias de la guerra es inferior. “El factor diferencial es usted y su caótico gobierno”, ha esgrimido, denunciando que Sánchez está “más preocupado por resolver sus diferencias que los problemas de los españoles”.

En opinión de la diputada ‘popular’ la división del Ejecutivo genera “debilidad como país” y es “una de las claves” de la situación en España, ya que hay una parte del Gobierno que hace oposición, algo que no ocurre en ningún otro país. “El Gobierno Frankenstein no da más de sí, es un proyecto fallido y caducado”, ha defendido, recordando que Podemos no apoya entre otras cosas incrementar el gasto en materia de defensa, como sí hace el PP.

MAGROGOBIERNO DE 22 MINISTROS

Así las cosas, ha criticado que el Ejecutivo cuente con 22 ministerios así como cientos de asesores. “No se le cae la cara de vergüenza al pedir a los españoles que ahorren en aire acondicionado en plena ola de calor mientras pagan el Gobierno más grande y más caro de la historia”, ha preguntado a Sánchez, que no ha respondido.

“Eso es lo que haría un gobierno responsable y un gobierno con alma”, ha defendido, repitiendo las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que echo en falta precisamente “alma” en el Ejecutivo. “Un Gobierno con corazón y con inteligencia sí que hubiera tomado esas decisiones”, ha añadido, parafraseando esta vez a la portavoz, Isabel Rodríguez, y refiriéndose también a otras de las medidas planteadas por el PP.

Por otra parte, la portavoz del PP, que ha estado flanqueada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, en el hemiciclo, ha denunciado que ante cada crisis el presidente sigue “el manual del mal gobernante”: negación de la realidad, improvisación, evasión de la responsabilidad, manipulación y propaganda.

Y aunque “las crisis le sobrepasan no se deja ayudar”, le ha reprochado, denunciando que el Gobierno no ha respondido a las propuestas que en distintas materias, como la economía o la seguridad y la defensa, les ha hecho llegar el PP. “No hemos recibido ni tan siquiera un OK”, ha lamentado.

Por su parte, Sánchez también ha afeado al PP que no ha dado respuesta a las “propuestas de sentido común” y que, según él, “ayudarían a recomponer la unidad y los consensos” que trasladó a Feijóo en su primer encuentro en Moncloa. “Por desgracia no tengo respuesta”, ha lamentado.