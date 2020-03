El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que España ya cuenta con 193 casos de coronavirus, y tres de ellos son niños, uno de ellos en Madrid y dos en Castilla-La Mancha (que se han contagiado de un “caso previo conocido”), según las últimas cifras recopiladas por el Ministerio de Sanidad. Siete pacientes siguen en la UCI, 14 son profesionales sanitarios, uno más que este martes; y 14 siguen sin tener un origen identificado (seis en Madrid, uno en País Vasco, tres en Andalucía y el resto aún sin identificación). El principal incremento se produce en Madrid, donde se han diagnosticado 21 positivos desde la última actualización difundida por el Ministerio de Sanidad a las seis horas de la tarde de este martes. Así, la región madrileña ya cuenta con 70 infectados. Le sigue Comunidad Valenciana, con 19 casos, cuatro más que en la tarde de ayer. Entre ellos se encuentra el primer fallecido con coronavirus en España, un hombre de 69 años que viajó a Nepal y al que se le ha detectado el virus tras morir el 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia a causa de una neumonía. “En principio no ha transmitido el virus a ninguna otra persona y es un caso importado. Eso nos puede tranquilizar”, ha asegurado Simón. El experto del Ministerio de Sanidad ha explicado que los protocolos no prohíben hacer necropsias a los pacientes que fallecen con un contagio por coronavirus. “Ante cualquier fallecimiento, se hace de forma rutinaria una necropsia verbal o física para establecer la causa de la muerte. En este caso, no encajaba bien lo que estaban viendo los médicos, no se encontró una causa justificante. Cuando se planteó la posibilidad de que la definición de casos incluyera una neumonía grave en hospitalización, se abrió la puerta a analizar las muestras antiguas de este paciente. En este caso han dado positivo, pero no se van a testear muestras de otros pacientes, no tiene sentido, y más cuando han fallecido después de pasar el periodo de incubación. Si no se han detectado contagios asociados es que no se han producido”, ha argumentado. País Vasco cuenta ya con 17 positivos, mientras en Cataluña hay 15 contagios. Andalucía (13) y Cantabria (10) siguen con las mismas cifras. Se incrementan en Castilla y León (11), Castilla-La Mancha (12) y Baleares (5). Canarias (7), Extremadura (6) y La Rioja (3) no han incorporado contagiados. Asturias ha elevado su cifra de afectados a dos, uno más; mientras en Navarra se eleva hasta tres, según las cifras oficiales. Aragón, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla siguen libres de coronavirus. Sobre el aumento en el número de casos, Simón ha apuntado que esto no significa que haya crecido el riesgo de transmisión, sino que puede deberse a que se están mejorando en algunas comunidades autónomas la detección de casos y los sistemas de vigilancia. “Esto permite detectar casos, en su mayoría leves, que a lo mejor hubiéramos tardado más en detectarlo sin la mejora de los sistemas”, ha comentado. Así, Simón ha insistido en que Madrid está “haciendo un esfuerzo enorme” en la detección de casos, y que por ello “quizá” estén presentando mayor número de casos.

3 CASOS DE NIÑOS: NO SE PLANTEAN CIERRE DE ESCUELAS

Pese a los tres casos de coronavirus en niños, Simón ha indicado que por el momento las autoridades sanitarias no se plantean el cierre temporal de las escuelas afectadas. “No es necesario cerrar los colegios, ahora mismo no tiene sentido. Esta opción ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa, pero sí podría incrementarlo en algunos focos de interés. Tendrían que estar en su casa al cuidado de alguien, donde pueden entrar en contacto con grupos que pueden ser de riesgo. Siempre he querido transmitir el mensaje de que hay que valorar estas medidas con mucho cuidado. El cierre de escuelas y fronteras tiene que estar cuidadosamente estudiado para que tenga el impacto que queremos, y no uno secundario que puede ser peor que lo que tenemos. No son decisiones que se tomen en un minuto”, ha detallado. Por otra parte, ha tranquilizado resaltando que la letalidad del coronavirus Covid-19 en los niños es “baja”: “Sabemos por la experiencia de muchos miles de casos en China que los niños se afectan menos, y no solo eso, sino que en general tienen una evolución clínica mucho más benigna. La mortalidad en China de población entre 9 y 20 años es del 0,2 por ciento”, ha apuntado. Igualmente, Simón ha afirmado, citando el ejemplo del país asiático, que la epidemia “puede ser de alguna manera controlada”, aunque ha reconocido que las restrictivas medidas puestas en marcha en China “quizá no se puedan aplicar a otros países”.

NO HAY DESABASTECIMIENTO DE MASCARILLAS

El experto del Ministerio ha afirmado con rotundidad que en España “no hay problemas de desabastecimiento” de mascarillas para proteger a los profesionales sanitarios y a las personas con síntomas o infectadas. “Ahora mismo se está negociando con los proveedores y en principio no nos han dicho que vayamos a tener problemas de desabastecimiento inminentes. No se ha percibido que haya un problema con los proveedores, hay cosas que ajustar pero se han negociado mecanismos para reducir esos posibles riesgos. Ahora mismo en España no tenemos problemas de desabastecimiento y en los próximos días esperamos no tenerlos”, ha dicho. Con respecto a si el brote de coronavirus está afectando especialmente al sistema sanitario, Simón ha admitido que “en algunos servicios concretos han tenido problemas para mantenerse abiertos”, pero ha puntualizado que “se ha solucionado con intercambio de profesionales entre centros y servicios”. “Tenemos una capacidad de respuesta alta. Ahora mismo tendría que darse una situación no esperable para que el sistema no pudiera responder”, ha agregado.

MEDIDAS EN EVENTOS Y GRANDES AGLOMERACIONES