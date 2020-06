El nuevo mosquito invasor que llegará en forma “de mancha de aceite” a Castilla y León

La pandemia del coronavirus ha demostrado que la próximas batallas de la humanidad serán contra organismos microscópicos que no veremos llegar. No tan pequeños como los virus, pero con una expansión igual de rápida, tenemos a otra amenaza muy seria: los mosquitos. En España ya hemos comprobado los efectos que ha provocado el denominado mosquito tigre que se asentó en la Península Ibérica en 2014. Pero ahora tenemos a otro inquilino no menos peligroso y molesto: el ‘Aedes japonicus’. Según informa este martes el diario ‘El País’, este insecto del género Aedes al igual que el tigre, aterrizó en España en 2018 en Asturias y Cantabria. ¿Cuál es la razón? Se trata de un mosquito nada urbanita que prefiere los pastos con ganado. Los entomólogos del Ministerio de Sanidad van a realizar este verano un estudio del insecto en estas dos regiones, pero prevén que su expansión sea imparable en los próximos años hacia Castilla y León, Navarra y País Vasco “como una mancha de aceite”.

A diferencia del mosquito tigre, el ‘Aedes japonicus’ se adapta a la perfección a las temperaturas invernales. La noticia positiva es que, aunque su picadura es molesta, el riesgo de que propague enfermedades es muy reducido. A pesar de esto, los entomólogos del Ministerio de Sanidad no lo descartan por completo. Otro dato esperanzador es que, al moverse más por zonas boscosas y de pastos, cuenta con más depredadores que lo puedan neutralizar. Lo que está claro es que encuentra un hábitat fabuloso para la cría en las bañeras y abrevaderos donde beben los animales, por lo que a partir de ahora será fundamental incrementar su limpieza.