El negacionista de la covid-19 que está en coma tras 15 días ingresado en la UCI después de contagiarse

Hace un año y medio estalló en todo el mundo la pandemia de la covid-19. Durante gran parte de este periodo la mayoría de personas han respetado las medidas y han esperado pacientemente a la ansiada vacuna que a finales de 2020 por fin fue un hecho. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con la pandemia y mantienen que no es real. Son los famosos negacionistas, entre ellos hay personajes tan reconocidos como Miguel Bosé, que rechazan la idea de que el virus exista y no piensan vacunarse.

Uno de esos negacionistas es el expiloto valenciano Jorge Lis, que estaba convencido que el virus era mentira e incluso se negó a vacunarse e incluso pidió a los miembros de su familia. Ahora el hombre de 46 años se encuentra en extrema gravedad en la UCI, después de llevar ya 15 días ingresado tras contagiarse del virus, que le ha provocado una neumonía bilateral.

Al ser una persona sana, Jorge obvio que los síntomas que presentaba fueran a causa del virus hasta que estos fueron creciendo, lo que derivó en su ingreso hospitalario. Antes de que le indujeran en el coma, Lis tuvo tiempo de disculparse con su familia por estos meses que defendió la postura negacionista.