El lotero que regala décimos ha vuelto a repartir un ‘Gordo’, está vez de ‘El Niño’

‘La Chulapa’, la administración de loterías situada en el Intercambiador de Transportes de Madrid, ha sido una de las que ha repartido hoy el número 72.289, el segundo premio del Sorteo Extraordinario de la lotería de ‘El Niño’ dotado con 750.000 euros por serie. Un local cuyo dueño confía en la suerte pero también en las matemáticas.

Ya lo logró el pasado 22 de diciembre, que distribuyó en premios 3,22 millones de euros, con parte del ‘Gordo’, uno de los cuartos y uno de los quintos premios. En la Navidad de 2021 también tocó allí un cuarto premio. Como agradecimiento a sus clientes, escondió hace unos días una quincena de décimos del Niño por toda la estación para quien los encontrase.

En declaraciones a Europa Press, el propietario de ‘La Chulapa’, Joaquín Monroy, ha señalado que entre los que décimos que regalaron en forma de escondida sorpresa a usuarios del intercambiador no hay ningún premiado, ya que solo colocó número de abonos, pero se alegra de la repercusión que tuvo la medida.

Todavía desconoce cuántas series y décimos ha vendido del 72.289 mientras recuerda que le gustaba el número porque acaba en su fecha de nacimiento. No obstante, cree que el premio está muy repartido por usuarios del intercambiador, que une la capital con lugares del Noroeste de la región y de España.

El dueño de la administración asegura que ayer sabía que iba a tocar. “Ayer trabajando a puerta cerrada a las 4 de la mañana estaba con mi padre y le dijo que íbamos a dar el Segundo. Me dio un flaxazo en la cabeza. Una cosa muy extraño que nunca me había pasado en mi vida”, ha indicado.

Monroy también ha explicado que como consecuencia de los millones que repartieron en Navidad han triplicado las ventas para ‘El Niño’. “Ha habido días con una locura de cola. Hace poco vino el delegado de Loterías de Madrid en Lotería y nos dijo que esto parecía Doña Manolita”, ha señalado.

El dueño de ‘La Chulapa’ ha recordado que son la administración de lotería que más vende en el distrito de Moncloa-Aravaca en todos los juegos y es uno de los locales más importantes de Madrid, “que se ha convertido en un aura”. Lleva en trabajando en esta administración desde hace diez años, pero hace tres de forma muy seria y laboriosa para lograr sus objetivos, que señala que ya se están cumpliendo.

“Trabajo 17 horas al día para dar premios de la mano de equipo increíble. No tengo vida social porque me dedico a dar premios. El juego es suerte pero también matemáticas y numerología. Me meto en el laboratorio y tengo mi método que no puedo desvelar. Después de todo esto hay un porqué. No es casualidad. Factor suerte y factor trabajo. Vamos como la fórmula uno y hemos hecho pleno en los últimos tres años”, concluye a Europa Press Joaquín Monroy, que se prepara para los próximos sorteos importantes del 2023.