El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como investigados a la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su familia a través de la ‘Operación Kitchen’.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha atribuido al matrimonio presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo, llamándoles a declarar a las 10.00 del 29 de junio en el caso de Cospedal y a la misma hora del 30 de junio para su marido.

El auto de imputación se ha conocido justo cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la ‘Operación Kitchen’. A las 15.30 será el turno de su mujer.

El magistrado también ha citado por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal José Luis Ortiz, para el 30 de junio, así como al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al ex comisario José Manuel Villarejo --ya investigados--, para el 1 de julio.

García-Castellón cree que sería “conveniente” escuchar a Cospedal y su marido acerca de “su participación en la captación de Sergio Ríos”, el chófer de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, al que la investigación judicial señala como espía de la trama ‘Kitchen’.

El juez considera que “su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo (el jefe de seguridad de Cospedal), al parecer pudo ser decisiva para que éste (Ríos) se decidiera a participar”.