El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso 'Tándem' en el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha retirado este lunes la condición de perjudicado al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la pieza separada 'Dina' al entender que se desconoce cuanto tiempo retuvo en su poder la tarjeta SD del móvil que sustrajeron a su asesora. En esta pieza se investiga el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham en 2015 y la publicación posterior en diversos medios de datos contenidos en el dispositivo.

Asimismo, el juez no aprueba la petición de fiscalía, que quería que Bousselham concretara contra quién emprende acciones penales y a quién otorga el perdón expreso, puesto que se le colocaría en "una delicada situación toda vez el evidente conflicto de intereses que resulta de ostentar la misma representación procesal que Pablo Iglesias", y puesto que ambos forman parten del mismo partido político.

Esta decisión de que Iglesias ya no sea perjudicado y por tanto no pueda ejercer acusación particular llega después de que la fiscalía anticorrupción lo pidiera la semana pasada, días después de la declaración de la que fuera asesora de Iglesias. En esta pieza número 10 de 'Tándem' se investiga el destino del contenido del móvil que le fue sustraído a Bousselham y que pasó, entre otros, por manos del comisario jubilado ahora en prisión.

Este nuevo giro en la instrucción se produce después de que la propia Bousselham afirmara el 18 de mayo en sede judicial que cuando Iglesias en junio o julio le dio la tarjeta MicroSD que le había sido sustraída, ésta estaba dañada físicamente y no pudo recuperar los datos. Afirmó que incluso mandó la tarjeta a una empresa especializada en recuperación de datos en Alemania, pero ni así fue posible.

Iglesias a su vez, declaró en marzo de 2019 que a él le llegó la tarjeta a través de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, en enero de 2016. Bousselham dijo desconocer por qué Iglesias "había tardado medio año en entregarle" la tarjeta, pero que al dársela le explicó que no pudo ver qué tenía en su interior puesto que estaba dañada.

Pero el juez considera que la devolución de dicha tarjeta SIM por parte del líder morado a su exasesora (con quien comparte defensa) "no puede datarse con precisión", y añade que pese a que ambos lo fechan en ese verano de 2016, esto no casa con los correos que envió entre febrero y octubre de 2017 la pareja de la asesora, Ricardo Sa Ferreira, a una empresa de recuperación de datos con el objetivo de recuperar el contenido.