El Ingreso Mínimo Vital incluirá el complemento por maternidad

Sobre otra de las medidas que contempla el Real Decreto, la que tiene que ver con el acceso al Ingreso Mínimo Vital, Escrivá ha afirmado que con estos cambios, podrán acceder a la prestación los 60.000 hogares a los que se ha denegado por no cumplir únicamente con el requisito de unidad de convivencia, y ha destacado que se facilita el acceso a “personas con residencia itinerante, personas sin hogar, temporeros o que comparten vivienda”.

El Pleno del Congreso ha convalidado por una diferencia mínima de cinco votos, con el apoyo de Junts per Catalunya y la abstención de ERC y Bildu, el Real Decreto-ley por el que se aprueba un nuevo complemento a la pensión por maternidad y por el que se facilita el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de colectivos vulnerables como personas sin hogar o temporeros, entre otras medidas relacionadas con los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

“PENALIZA” A FAMILIAS NUMEROSAS

Si bien, el diputado del PP Tomás Cabezón ha expresado la oposición de su grupo al Real Decreto porque, a su juicio, “esconde un recorte sin precedentes”. “Ejecuta su primer recorte y ha empezado usted por las madres”, ha afeado a Escrivá.

Según ha avisado, las madres con 2 hijos y una pensión de 1.100 euros, que “no son millonarias”, ya se verían “penalizadas” por el complemento, pues tendrían “400 euros menos de pensión”. También ha lamentado que perjudica a las familias con más de tres hijos, las familias numerosas.

Asimismo, la diputada de Vox Inés María Cañizares ha reprochado a “este gobierno feminista y progresista” que va a “bajar las pensiones a las mujeres, a penalizar a las mujeres con más hijos, las que más contribuyen frente al invierno demográfico” y le ha acusado de querer “acabar con las familias”.

Por su parte, el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador i Duch ha criticado que el Real Decreto “no es la forma adecuada”, ha advertido al Gobierno de que “está tensando la cuerda” y ha avisado de que la reforma para reducir la brecha de género “no es justa” para las familias numerosas.

También ha criticado el uso de la fórmula del Real Decreto el diputado del PDeCAT Genís Boadella pues considera que “mezcla temas” y “no es una buena técnica legislativa”. Sobre la brecha de pensiones, a su juicio, es “mejorable” pues “supone una pérdida de capacidad adquisitiva” para determinadas mujeres.

Desde Compromís, el diputado Joan Baldoví ha apuntado que “cualquier avance siempre es mejor que ninguno” y ha destacado una “buena medida” que incluye el Real Decreto, al acabar con situaciones “kafkianas” que se generaban cuando “las personas que viven en la calle, las más vulnerables” no podían acceder al Ingreso Mínimo Vital. Si bien, ha afeado a Escrivá que diga que los servicios sociales no están preparados. “Es probable que quien no estuviera preparado es su Ministerio”, le ha reprochado.

Por su parte, el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego ha mostrado su apoyo aunque no les “convence” del todo el Real Decreto. Su propuesta es subir las pensiones mínimas hasta equipararlas con el Salario Mínimo Interprofesional para acabar “con la brecha territorial y de género”.