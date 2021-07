El Gobierno quiere ampliar el permiso de paternidad y maternidad hasta los 6 meses

“Pero estoy convencida de que esto va a recibir un consenso absolutamente unánime, porque si hay algo que todo el mundo reconoce es que las familias en España no están recibiendo el apoyo suficiente y que el Gobierno en plena recuperación tiene que poner a las familias en el centro”, ha puntualizado.

“Nuestra intención es que esta prestación no dependa, a diferencia de las ya existentes, de cuestiones como la cotización a la seguridad social y debe ser compatible con otras prestaciones que se otorgan por otras razones diferentes”, ha subrayado.

A su juicio, esta prestación tiene que tener “carácter universal” porque “es la única manera de llegar a todos los niños del país” y “porque los derechos de los niños no pueden depender de la cuenta corriente de la familia a la que pertenecen”.

Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que también ha participado en el acto celebrado en la Casa de América, ha añadido que también son sensibles a la introducción en la ley de “un permiso remunerado para el cuidado”.

Asimismo, ha señalado la necesidad de corregir la “insuficiente inversión” en políticas de apoyo a las familias pues, según ha dicho, España invierte “casi 1 punto del PIB menos que los países de su entorno”.

En definitiva, tanto la ministra como el secretario de Estado han mostrado su compromiso con la protección del derecho de las mujeres a tener hijos si quieren pero también a no tenerlos si no quieren, y que tener hijos no sea, como lo es ahora, un factor que incrementa el riesgo de pobreza.

Además, tal y como ha precisado Belarra, la ley tendrá como objetivo proteger especialmente a las familias monomarentales, a las familias LGTBI y a aquellas con menos recursos, y “reconocer y proteger” la “diversidad”.