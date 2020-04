El Gobierno pagó un sobreprecio de 19 euros por cada test fallido

La reciente retirada de un lote de mascarillas que no garantizaban una buena protección a los sanitarios o al resto de usuarios que las utilizasen, se une a la que se produjo hace algunas semanas —hacia finales del mes de marzo—, cuando el Gobierno de España compró test rápidos que no funcionaban correctamente y por lo tanto no eran fiables. Pues bien, tal y como publica este jueves el diario ABC, el Ministerio de Sanidad habría firmado un contrato con una empresa para el suministro de 659.000 unidades de test diagnósticos para el coronavirus por un precio de algo más de 17 millones de euros.

Esta cantidad es completamente desorbitada y según recoge dicho medio, el precio por cada uno de estas pruebas se elevaría hasta los 26 euros, es decir, muy superior a su precio de fábrica en China, que ronda los tres por unidad y también lejos de los siete euros por los que lo comercializan algunas distribuidoras en España. Esto supondría un sobrecoste de un 350% para la empresa con la que el Ministerio de Sanidad habría fijado el intercambio.