El Gobierno ha justificado este martes la no publicación de un informe del Ministerio de Sanidad relativo al impacto de la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores por ser un "borrador", que "no está aún consolidado".

Así lo ha defendido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, acompañada por el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

El Ministerio de Sanidad ha presentado a las comunidades autónomas un informe conocido este martes, en el que se reconoce que los datos de muertes en residencias no permiten su difusión por la calidad de los mismos; que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos y otras no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo.

CINCO CC.AA. ASEGURAN QUE RESPONDIERON EN TIEMPO Y FORMA

A este respecto, fuentes del Gobierno del Principado de Asturias han señalado a Europa Press que se envió "puntualmente" la información y que "no hay ninguna discrepancia por la misma". Por su parte, el departamento de Sanidad de Castilla-La Mancha sostiene que la comunidad "ha entregado en tiempo y forma toda la información al Ministerio sobre fallecimientos en residencias", puntualizando desde el inicio los muertes en estos centros en todas sus informes diarios.

En la misma línea, la Generalitat Valenciana ha destacado que ha estado suministrando los datos sobre personas fallecidas en residencias a causa de la COVID-19 "de manera puntual y conforme a los criterios que ha ido marcando el Ministerio de Sanidad" a lo largo de la pandemia.

Fuentes de la administración autonómica valenciana han recalcado a Europa Press que la Generalitat ha proporcionado la información "puntualmente" y siguiendo los criterios que se han ido determinando desde el Ministerio. De hecho, se han ofrecido ruedas de prensa diarias para informar de los datos de la evolución del coronavirus en la Comunidad Valenciana y, "de la misma manera", se ha remitido "puntualmente" al Ministerio, han incidido las mismas fuentes.

También la Consejería de Salud del Gobierno balear ha indicado a Europa Press que ha enviado al Ministerio de Sanidad "semanalmente todos los datos requeridos sobre las residencias, tal como estipula el protocolo". Asimismo, ha apuntado que, "desde finales de marzo, ha remitido datos sobre las residencias a la Fiscalía diariamente".

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha defendido la fiabilidad en el recuento de cada uno de los fallecidos en las residencias de mayores como consecuencia del coronavirus al merecer todos, "por dignidad, engrosar el número de fallecidos por Covid-19".

Así lo ha destacado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, tras participar en la Comisión Mixta de la Fiscalía de Madrid en la que se ha mostrado convencido de que el Ministerio de Sanidad no se refiere a Madrid cuando habla de que carece de información de fiable por parte de las comunidades autónomas en cuanto al balance de fallecidos en las residencias.

"Desde el minuto uno la Comunidad ha informado permanentemente de todos los fallecidos y fuimos la primera comunidad en dar ese dato. No teníamos nada que ocultar. Y la calidad es contar a cada una de las personas porque todas se merecen por dignidad engrosar el número de víctimas", ha recalcado.

En este documento, con resumen de datos hasta el 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por COVID-19, en 9.830 se detectó sintomatología compatible pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas. En el mismo documento, se especifica que el número total de centros sobre los que se comunica su intervención fue de 391 (5%) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes.

Preguntada por estas cuestiones, María Jesús Montero ha afirmado que el documento no se ha publicado porque se trata de "un borrador de informe, que no está aún consolidado" y que "recoge los datos que se van suministrando por las comunidades autónomas". "No está completado", ha indicado, para después añadir que de ahí que haya alguna comunidad autónoma que todavía no había proporcionado los datos correspondientes.

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha recordado que éste solicitó información actualiza a todas las comunidades autónomas "para tener una imagen, una aproximación más clara sobre cuáles habían sido los elementos que habían ocurrido" en las residencias de mayores.

"En el momento en que ese informe esté consolidado, sea robusto, se dará a conocer como así comprometió el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa", ha zanjado Montero.

Tras conocerse el contenido del informe del Ministerio de Sanidad, presentado por este a las comunidades autónomas, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha lamentado que los centros residenciales de los servicios sociales "no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad".

También consideran incomprensible que "todavía no se haya iniciado una evaluación con recogida de datos directos de manera unificada que permita la realización de estudios de los centros para poder poner en pie un relato objetivo y certero de lo que ha pasado".