El Gobierno insiste en que no ha ocultado informes que desaconsejaban el 8M: "Es absurdo"

El Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha negado que el Gobierno hubiese ocultado informes que desaconsejaban la celebración de la manifestación de 8 de marzo por la situación sanitaria. "Es absurdo y destructivamente sectario intentar pensar eso", ha asegurado el ministro.

"De ninguna manera se puede pensar que un ministro o yo tuviesemos información y que la hubiesemos ocultado", ha explicado en una entrevista en la COPE en la que ha añadido que "en esos momento no se sabían las cosas y no se sabía que los no sintomáticos podían contagiar".

"Lo que se puede pensar", según el ministro, "es que la ciencia no fue lo bastante rápida para determinar todo eso a la vez que ocurría la pandemia". Y ha asegurado que "a toro pasado" todos sabían lo que se debía haber hecho. "Mucho más hubiera que haber cortado, los restaurantes, transportees públicos, los cines", ha concluido Duque.