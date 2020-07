El desmadre de Magaluf y los aficionados del Cádiz incendian las redes

El coronavirus sigue presente en el territorio español, pero en algunas ciudades eso ya se ha olvidado. El Cádiz se enfrentaba este sábado al Fuenlabrada en el Estadio Ramón de Carranza, y si no perdía el encuentro ascendería a Primera División. A los aficionados gaditanos ya se les había olvidado la pandemia, y en los aledaños del campo las concentraciones de seguidores se llevaron a cabo sin cumplir la distancia social requerida y, en muchos casos, sin la correspondiente mascarilla.

Ahora mismo me estoy acordando de todo el personal sanitario de Cádiz , madre mía 🤦🤦🤦🤦 , la que os espera por estos irresponsables . pic.twitter.com/erhnJXj0qm

Las fotografías y los vídeos que navegan por los digitales y las redes sociales muestran el comportamiento imprudente de muchos seguidores que no cumplieron lo recomendado por parte de las autoridades. Todo acabó en desgracia para los gaditanos, ya que su equipo no consiguió puntuar y tendrá que esperar para lograr ese ansiado ascenso. Pero lo peor puede estar por llegar... este mismo domingo si el Zaragoza no consigue la victoria, el Cádiz subiría a Primera División, por lo que esta noche podrían volver las aglomeraciones a la ciudad de Cádiz.

Otro de los puntos calientes este madrugada fue la ciudad de Magaluf. Como es habitual cada año los turistas extranjeros se agolpan en las calles, y no esperaron mucho en esta época post-confinamiento para que esto sucediera. El mismo día que se reactivaron los vuelos de Gran Bretaña, llegaron a la isla turistas británicos. Fue en Punta Ballena donde estos recorrían las calles y subían encima de coches ajenos, donde bailaban y pegaban saltos, tal y como recoge un vídeo compartido por IB3.