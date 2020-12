El derrumbe controlado de la nave incendiada en Badalona comenzará este viernes

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha explicado que este viernes comenzarán a derrumbar de manera controlada la nave industrial incendiada el miércoles, donde murieron tres personas, y hay cuatro empresas que presentarán sus ofertas a primera hora de la tarde.

En una entrevista este viernes en TV3, ha concretado que parte de la nave cedió, y los perros y drones de los servicios de emergencias no pudieron acceder a esa zona, por lo que “no se sabe si allí podría haber alguna persona muerta más”.

Ha cuestionado que el incendio lo provocase una vela: “Yo apostaría por un problema con el cableado, que tenían pinchado, de la luz”, pero ha añadido que serán los Bomberos de la Generalidad y los Mossos de Esquadra quienes deben averiguarlo.

Ha negado que el consistorio cortase el agua de la nave industrial ocupada: “Si alguien lo ha cortado, no sé quién ha sido, pero el Ayuntamiento en ningún momento ha dado la instrucción; entre otras cuestiones, porque eso es una propiedad privada y el Ayuntamiento no puede decir que se le corte o no el agua”.

“Los ayuntamientos tenemos que tener capacidad de poder actuar” en estas situaciones, ha reclamado, y ha pedido que los consistorios tengan competencias para poder entrar en este tipo de espacios ocupados para aplicar medidas sanitarias, de servicios sociales, de seguridad y de dignidad de las condiciones de vida, en sus palabras.