El Congreso echa el cierre tras 126 días en los que solo celebró dos plenos ordinarios y seis reuniones de comisión

EN LA ANTERIOR LEGISLATURA BREVE HUBO MÁS ACTIVIDAD

La última reunión de la Junta de Portavoces había acordado celebrar otra sesión plenaria la próxima semana, pero la disolución de las Cortes ha hecho ‘volar por los aires’ el orden del día previsto para ese Pleno. Como pronto no volverá un Pleno ordinario hasta febrero de 2020.

Así las cosas, el grueso de la escasa actividad parlamentaria de estos cuatro meses ha tenido lugar en el presente mes de septiembre, cuando se han celebrado dos plenos ordinarios con el debate de las correspondientes proposiciones de ley y no de ley y con el control al Ejecutivo. Esta legislatura ha sido la primera en la que un Gobierno en funciones se ha sometido al examen de la oposición.

MENOS ACTIVIDAD QUE EN LA BREVE DE 2016

Y eso que en agosto no hubo reunión alguna de ninguno de estos órganos parlamentarios. Vox fue el único partido que denunció la anomalía que, a su juicio, supone que sus señorías comenzaran a cobrar los suplementos a sabiendas de que no iban a trabajar en el receso vacacional.

Esta escasa actividad parlamentaria y el hecho de que las del próximo 10 de noviembre sean las cuartas elecciones en cuatro años ha llevado a un particular a promover una campaña en Internet, a través de la plataforma Change.org, pidiendo a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización económica que se les abona tras la disolución de las Cortes Generales. “Si no curras, no cobras”, es el lema de la campaña.

Se trata de una indemnización para compensar la eventual falta de ingresos de los parlamentarios en el periodo que va desde la disolución hasta el día de la votación y su cuantía depende del tiempo que estén sin percibir otros ingresos, hasta un máximo de los 46 días que dura el periodo entre legislaturas.