El CIS de Tezanos dispara al PSOE a pesar del caso Mediador y la polémica del sí es sí

Al ser preguntados a quién votarían si las elecciones se celebrasen mañana mismo, ya hay un 23,6% de electores que tienen decidido apoyar al PSOE y un 20,9% que anticipan su respaldo al PP. Los socialistas logran así dar la vuelta a dos meses consecutivos en los que el PP encabezaba esta tabla del ‘intención directa de voto’, que tiene su relevancia ya que seis de cada diez españoles deciden su voto mucho antes de una campaña electoral.

Pero como no todos los entrevistados tienen clara su intención de voto, pues hay un 13,2% que no lo sabe, un 4,8% que no contesta y un 7% que asegura que no votaría, el CIS hace su propia estimación de voto con las respuestas al conjunto del cuestionario.

Su conclusión es que en marzo el PSOE cuenta con un respaldo del 32,7%, que es su cota más alta de la legislatura en las encuestas del CIS, que ya había alcanzado en octubre y noviembre de 2022. Son seis décimas más que el mes anterior y 4,7 puntos por encima del 28% con el que ganó las últimas elecciones generales.