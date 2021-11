Educación elimina también para este curso los exámenes de recuperación extraordinarios de la ESO

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha decidido finalmente eliminar también para este curso los exámenes de recuperación extraordinarios de junio y septiembre correspondientes a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), para cumplir con el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre esta materia.

Así lo han confirmado este viernes a Europa Press fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría, que indican que, por lo tanto, no se aplicará la moratoria de un año anunciada por la titular de la cartera de Educación tras las peticiones de varias comunidades autónomas de mantener durante este curso académico las citadas recuperaciones. Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Canarias tenían previsto mantener este curso escolar, ya iniciado, los exámenes de recuperación en Secundaria, mientras que otras regiones como la Comunidad Valenciana y Cataluña ya confirmaron que las eliminarían.

El proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, dado a conocer a las regiones este mes de septiembre, no contemplaba la realización de los exámenes de recuperación en la ESO, pero algunas comunidades autónomas pidieron una moratoria.

Fuentes ministeriales consultadas por Europa Press detallan que la ministra consideró “razonables” los motivos esgrimidos por algunas comunidades, como Galicia, y se incluyó la citada moratoria en la Disposición Transitoria Quinta para que las comunidades autónomas pudieran decidir sobre este asunto para el presente curso 2021/2022. Sin embargo, el dictamen emitido por el Consejo Escolar del Estado se opone a esta posibilidad y cree que debe eliminarse ya que habría “desigualdad” entre unas comunidades y otras.

“Es de obligado cumplimiento”, añaden las fuentes del Ministerio de Educación. No obstante, según señala el propio Consejo de Estado, sus dictámenes no son vinculantes, con carácter general. En algunos casos, no obstante, sí lo son, como cuando se refieren a supuestos de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho. A pesar de no ser vinculantes, prácticamente el 99% de los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado son secundados por los órganos consultantes.

El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha trasladado la decisión a los viceconsejeros autonómicos del ramo en un encuentro mantenido este mismo viernes.