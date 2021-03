DIRECTO | Las mociones de censura en Castilla y León, Madrid y Murcia al minuto

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, explicó sobre la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León que es algo que se atisbaba. “El PSOE lleva semanas amagando con la moción de censura y la situación de Murcia solo ha precipitado su estrategia”, afirma el primer edil. En su opinión, en la situación actual, “en medio de una pandemia y de una crisis económica y de empleo, las prioridades son claramente otras. En Salamanca, el Gobierno municipal se ocupa de los problemas de los ciudadanos. Perder el tiempo en el ‘quítate tú para ponerme yo’ en estas circunstancias es un pecado imperdonable”, ha añadido Carbayo. El alcalde de Salamanca ha mostrado su apoyo claro e inequívoco al Ejecutivo regional presidido por Fernández Mañueco y apoyado por PP y Cs: “Los castellanos y leoneses son más que nunca la única prioridad. Quien no sea capaz de apreciar la gravedad del momento, demuestra claramente por qué no está capacitado para liderar otra cosa que la oposición. Alfonso Fernández Mañueco lidera un gobierno que está cohesionado y está centrado en los ciudadanos, en la lucha contra la pandemia, en poner medidas sobre la mesa que protejan nuestra salud y reactiven la economía”. Por todo ello, prosigue, cree que los ciudadanos no se merecen “que se ponga en riesgo la estabilidad política de esta comunidad autónoma y menos a cambio de la nada”. Por último, se refirió al promotor de la censura, Luis Tudanca, del que dijo se ha “retratado ante los ciudadanos como alguien que no tiene nada que ofrecer, más que ruido. Sánchez es la carta de presentación de Tudanca y Tudanca es el peón de Sánchez en una estrategia que en Castilla y León no prosperará.”