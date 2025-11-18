Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez.

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería

E. P.

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Giménez como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  2. 2 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  3. 3 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
  4. 4 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  5. 5 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  6. 6 Jorge Rey ya pone fecha a las nevadas que llegan a varias ciudades de Castilla y León: «Serán de bastante intensidad y cuajarán»
  7. 7 Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color
  8. 8 Así están los embalses de Castilla y León después de las abundantes lluvias de los últimos días
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre
  10. 10 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares