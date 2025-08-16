Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vecinos y vecinas de la localidad leonesa de Vilela, durante las labores de extinción. E. P.

Detenidas 27 personas y 83 investigados por provocar incendios forestales desde el inicio de la campaña

La mayoría de las actuaciones corresponden a la Guardia Civil. Galicia y Zamora se encuentran entre las zonas más afectadas

E. P.

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:54

Desde el 1 de junio hasta el 14 de agosto, un total de 27 personas han sido detenidas y otras 83 se encuentran bajo investigación en el marco de la campaña estatal contra los incendios forestales, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la mayor parte de estas actuaciones, con 20 detenciones y 81 investigaciones. Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas y ha investigado a 2 por su presunta implicación en la provocación o propagación de fuegos.

Uno de los focos más relevantes se encuentra en Galicia, comunidad especialmente afectada por los incendios. Allí, las fuerzas de seguridad han detenido a tres personas y han investigado a otras 22, según indicó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Otro caso destacado se ha producido en la provincia de Zamora, donde un hombre ha sido arrestado por provocar presuntamente, por imprudencia, un incendio forestal en Puercas de Aliste. Este fuego, clasificado con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha calcinado más de 4.000 hectáreas.

