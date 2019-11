Debate electoral: Casado, Rivera e Iglesias acorralan a Sánchez para que aclare sus pactos

El líder del PP, Pablo Casado, el presidente de Cs, Albert Rivera, y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han acorralado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, para que aclare antes de las elecciones del 10 de noviembre con quién va a pactar. Sin embargo, el candidato del PSOE se ha remitido de nuevo a su propuesta para que se deje gobernar al más votado.

Durante el debate a cinco organizado por la Academia de Televisión, en el bloque relativo a la calidad democrática, Casado ha recordado que en su día el PP ya planteó en el Parlamento dejar gobernar a lista más votada en los ayuntamientos pero contó con el rechazo de las demás formaciones políticas.

Casado, que ha recordado que Sánchez llegó a Moncloa gracias a una moción de censura alegando una sentencia que ahora la Audiencia Nacional ha dicho "que era incorrecta", ha recriminado al jefe del Ejecutivo en funciones que no haya cumplido ninguna de sus promesa en materia de regeneración democrática cuando fue investido. "El verdadero peligro para la calidad democrática en España es usted, señor Sánchez", le ha espetado.

Iglesias, por su parte, ha afeado a Sánchez que ahora proponga "cambiar las reglas del juego" dejando gobernar a la lista más votada porque considera que va a ganar las elecciones y ha recalcado que en España hay un sistema parlamentario, no presidencialista.

"Hay que ser decente y decir con quién quiere gobernar cada uno", ha espetado a Sánchez, para asegurar que Unidas Podemos es partidaria de un gobierno de coalición con el PSOE. Según ha subrayado, la gente "lo debe saber antes de poder votar" y Sánchez "debe aclararlo".

El presidente del Gobierno ha afirmado que él ha hecho una propuesta "bastante sensata" para que se deje gobernar a la lista más votada y ha rechazado que tenga "pacto alguno" con algún partido como le achacan sus adversarios políticos. "Defiendo un gobierno progresista, coherente y estable", ha agregado.

Entonces, el presidente de Ciudadanos le ha interrumpido para afirmar que "lo que está claro es que Sánchez bloquea el país" y ha añadido que "el que calla otorga", al no revelar cuáles serán sus alianzas.

El líder del PP le ha preguntado, por su parte, si cierra la puerta a pactar con Quim Torra, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, como hizo en su día con la moción de censura. A su entender, no cerrar la puerta a "pactar con supremacistas violentos" le "deslegitima" e "inhabilita" como candidato a la Presidencia del Gobierno". "Pacto Frankesntein de nuevo", ha proclamado.

Medidas económicas

Por otro lado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido de que las medidas que promete el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, costarán al año 1.000 euros más de impuestos a cada español, mientras que si Gobierna el PP rebajará 700 euros la factura fiscal y 3.000 euros a los autónomos. Pedro Sánchez, por su parte, ha anunciado la creación de una vicepresidencia económica que ocuparía Nadia Calviño y un Ministerio contra la despoblación.

Durante el bloque de medidas económicas del único debate de los cinco líderes de los grandes partidos que tendrá lugar durante la campaña, se han producido debates cruzados no solo entre los partidos de derechas y de izquierdas sino entre los candidatos de los propios bloques. Así, Rivera ha atacado a Casado por la corrupción pasada del PP y a Santiago Abascal por haber trabajado en un "chiringuito" del que cobraba 80.000 euros "por no hacer nada". Mientras, el líder de VOX ha atacado el gasto de las autonomías y ha pedido elegir entre éstas o crear empleo y bajar impuestos.

El presidente del Gobierno en funciones, que ha recordado las medidas adoptadas en estos meses de gobierno --subida de pensiones, salario mínimo,...--, ha iniciado esta parte del debate admitiendo que hay un enfriamiento económico y que para hacerle frente prometía "elevar de rango" la economía y para ello creará una vicepresidencia económica que ocupará la actual ministra de Economía, Nadia Calviño.

Su objetivo, ha dicho, es "no recortar el estado del bienestar", ha lanzado un dardo al PP culpándole del problema del Mar Menor y ha anunciado también la creación de un ministerio contra la despoblación y el reto demográfico y ha prometido recursos públicos para un plan para las cuencas mineras y el cierre de las térmicas, dentro de su plan de emergencia climática.

Pero en su intervención ha dicho que España sigue creciendo y creando empleo porque los "pilares de la economía" española son sólidos, a pesar del Bréxit y de la guerra comercial con EEUU. Una afirmación que ha hecho saltar como un resorte a Pablo Casado, quien ha advertido de que eso mismo dijo el expresidente Zapatero y luego dio el "mayor hachazo" a la política social de la historia, apoyado por el propio Pedro Sánchez, que entonces era diputado socialista.

"El socialismo siempre trae la crisis", ha exclamado tras recordar que Felipe González dejó la Seguridad Social quebrada y millones de parados y que Zapatero dejó el país "al borde del rescate".

Además, Casado ha atacado a Sánchez por el coste que pueden suponer para los españoles las medidas que ha anunciado el PSOE y que el 'popular' eleva a 30.000 millones más de gasto. Por eso, ha advertido de que si los españoles eligen la papeleta del PSOE el 10N, tendrán que menter en el sobre 1.000 euros, que es en lo que cifra la subida fiscal que supondrán las medidas socialistas para cada español. Mientras que si cogen la del PP, tendrán una rebaja fiscal de 700 euros al año y los autónomos pagarán 3.000 euros menos de impuestos.

Iglesias ha replicado al líder del PP espetándole: "de sobres con dinero dentro saben ustedes más que nadie". Y ha advertido a Santiago Abascal de que lo que "expolia" de verdad es el fraude fiscal, las empresas del Ibex, las filiales en los paraísos fiscales por lo que ha apostado por un gobierno "decente" que impongan un impuesto a la banca para recuperar los 60.000 millones del rescate bancario.

La respuesta de Iglesias al líder de Vox se ha producido por la acusación de Abascal de que el Estado de las autonomías "expolia" a los españoles por el elevado gasto que tiene y ha propuesto elegir entre éstas o la creación de empleo y la rebaja de los impuestos.

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado esta afirmación para echarle en cara la "poca coherencia" de sus afirmaciones después de haber cobrando de un "chiringuito" al que iba todos los días a "no hacer nada", en referencia a la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, dependiente de la comunidad de Madrid.

"Le estaba esperando a usted", le ha respondido el de Vox, quien se ha defendido asegurando que él mismo pidió el cierre de esa institución por ser consciente de que no servía para nada.

Rifirrafe entre Rivera y Casado

La rivalidad entre Albert Rivera y Pablo Casado se ha notado también en esta parte del debate, después de la enganchada que ya habían tenido en el bloque de política territorial. En esta ocasión, el 'naranja' ha aprovechado para echar en cara a Pablo Casado la corrupción del PP.

En tono irónico ha pedido que se elimine el "ICB" que según él es "el impuesto de la corrupción del bipartidismo" y que representa 48.000 millones de euros cada año. "Es decir, mil euros por español es lo que se paga por la corrupción del PP y el PSOE en los últimos 40 años", ha señalado, abogando por "un gobierno que no robe, un gobierno decente".

Ante estas críticas, Casado ha replicado que él solo lleva un año al frente del PP y que en su partido "el primero que haga algo mal se va a casa". "Usted a mí de corrupción no me habla", le ha dicho a Rivera, antes de recordarle las irregularidades en las primarias de Castilla y León. "Si quiere le hablo de primarias limpias", ha echado en cara a Rivera.

Casado ha aconsejado al 'naranja' que no intente darle lecciones porque Cs ha tenido casos de corrupción en Arroyomolinos y Valdemoro (Madrid), a lo que el líder de la formación naranja le ha respondido que "no sea cutre" porque el PP ha tenido casos de corrupción como el de la Gürtel o el de los papeles de Bárcenas.

El líder del PP, visiblemente molesto, ha acusado a Rivera de pretender "embarrar el terreno de juego", le ha reprochado que hable de cosas que ocurrieron "hace 20 años" y le ha espetado: "Mi partido ha gestionado algo, no como el suyo". "¿Cómo que no? ¿Y usted con quién gobierna en Andalucía?", ha contestado el presidente de Cs.

Iglesias a Sánchez: "Tome nota de la derecha, discuten pero pactan"

Estos rifirrafes entre los líderes de la derecha han propiciado que Pablo Iglesias le pidiera a Pedro Sánchez que tome nota, porque Casado, Rivera y Abascal discuten pero "luego pactan" y le ha pedido que el que haya un gobierno de izquierdas pasa porque ambos se pongan de acuerdo.

Sin embargo, Pero Pedro Sánchez no le ha recogido el guante y le ha echado en cara que no haya gobierno porque el propio Iglesias no iba a estar en él. Además, ha criticado que el 'morado' cargara contra Amancio Ortega por donar fondos contra el cáncer infantil. "¿Dónde está el problema?", le ha preguntado.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a las generales, Pedro Sánchez, ha propuesto este lunes que si tras la celebración de las elecciones del 10 de noviembre no hay acuerdo en el Parlamento para investir a alguno de los candidatos, sea la lista más votada quien gobierne.

Por su parte, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en que tras las generales se forme un Gobierno de coalición entre las fuerzas progresistas, y el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha resaltado que su formación "encarna la alternativa de cambio".

En el primer minuto del que han dispuesto los candidatos para dirigirse al público, cada uno ha tenido que responder a la pregunta que le han planteado los moderadores sobre cómo podrían contribuir al desbloqueo.

El primero en responder -estaba así programado-- ha sido Iglesias, que antes de responder a la pregunta ha pedido regular por ley la obligación de celebrar más de un debate electoral antes de unos comicios y que ha puesto en valor la labor de los trabajadores de la limpieza como los que han puesto a punto el plató de televisión que acoge este debate.

Acto seguido, y en respuesta a la pregunta sobre si seguirá considerando indispensable tras el 10N entrar en un Gobierno de coalición, Iglesias ha advertido de que si las tres derechas de PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría, acordarán un Gobierno de coalición. Por eso, ha asegurado que "millones de votantes de izquierdas" del PSOE y de Podemos quieren que estos partidos se pongan de acuerdo para gobernar juntos y desplieguen políticas de protección de los más vulnerables ahora que se acerca una desaceleración económica.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado en su 'minuto de oro' que la ciudadanía exige a los partidos que más allá de reproches se pongan de acuerdo desde los que les une, y ha añadido que quien tiene que dormir tranquilo es la sociedad y no los dirigentes políticos, en alusión a las declaraciones de Sánchez, quien dijo que no dormiría tranquilo con miembros de Podemos en el Consejo de Ministros.

Rivera ha prometido además que si llega a la Presidencia, pondrá "el país en marcha en un mes", y si le toca estar en la oposición, se compromete a desbloquear el país para hablar "de las reformas necesarias, de la unidad de España y del futuro".

La alternativa patriótica

Al líder de Vox se le ha preguntado qué condiciones pondría para facilitar un Gobierno del PP, pero Abascal ha rehusado responder porque considera que "no tiene sentido hablar del día después" si no se exige primero al Gobierno que asegure que las elecciones del 10 de noviembre se celebren "con normalidad" en Cataluña.

También ha reprochado a Podemos, PP y Ciudadanos que todos, de un modo u otro, se hayan mostrado favorables a llegar a acuerdos con el PSOE, algo que no le sorprende porque entre otras cosas comparten las mismas políticas sobre lo que ha denominado "ideología de género" y de defensa del Estado de las autonomías. Para Abascal, Vox es "la alternativa patriótica" frente al "consenso progre".

En su turno, Sánchez ha comenzado haciendo una llamada a la movilización porque del bloqueo "se sale votando". No obstante, en el caso de que tras el 10 de noviembre los partidos tampoco consigan pactar un gobierno, su propuesta es la de que se deje gobernar la lista más votada antes que volver a repetir elecciones.

El referéndum a Sánchez

Al presidente del PP, Pablo Casado, se le ha preguntado por si en esta ocasión facilitaría una investidura, a lo que ha respondido presentando a su formación como la única alternativa a los socialistas. Antes, ha lamentado "las escenas de violencia" vividas este lunes en Cataluña por la visita de la Familia Real, y la nueva víctima de la violencia machista.

Tras esto, ha calificado estos comicios de referéndum al Gobierno de Sánchez: "Hay que recordar que Pedro Sánchez tuvo cuatro opciones para formar Gobierno y no quiso", ha apuntado, para luego añadir si está en Moncloa "es porque le han apoyado Torra, Otegi y Junqueras".

Para Casado, quien no quiera que Sánchez siga en la Moncloa sabe que "la única alternativa de cambio la encarna el PP", y ha prometido orden en Cataluña y hacer frente a la crisis económica y social. "Hemos demostrado que sabemos gobernar, sabemos desbloquear, hay cinco candidatos pero solo dos opciones", ha concluido.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes, en el debate a cinco organizado por la Academia de Televisión, que si gana las elecciones del próximo domingo, modificará la ley para acabar con el "sectarismo" de TV3 y recuperará en el Código Penal la penalización de referéndums ilegales.

Sin embargo, estos anuncios han sido criticados por los líderes de PP, de Cs, y de Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, que han reprochado a Sánchez que fue el PSOE el que eliminó en 2005 la penalización por la celebración de referéndums ilegales y han criticado su pasividad en este momento tras la violencia en las calles de Cataluña. El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido una mesa de partidos para buscar una solución con el diálogo.

Este primer bloque dedicado a la cohesión territorial ha protagonizado también algunos enfrentamientos cruzados entre Sánchez e Iglesias, pero también entre Casado y Rivera. De hecho, el presidente del PP ha llegado a decirle al líder de Cs que "no se equivoque de adversario".

Sánchez ha abierto el debate asegurando que la "crisis" de Cataluña debe resolverse mediante "espacios de diálogo y encuentro". Para ello, ha anunciado que pondrá en marcha tres medidas si gobierna la próxima legislatura: implantar una asignatura obligatoria de educación en valores civiles, constitucionales y éticos; modificar la ley general audiovisual para que la dirección de los entes públicos tenga el respaldo de dos tercios de los parlamentos; e incorporar al Código Penal la prohibición de celebrar referéndums ilegales.

Dicho esto, ha señalado que esto es "una crisis de convivencia" y ha defendido actuar con legalidad, "proporcionalidad, sin sobreactuar" y ha apelado a la unidad porque "la esperanza de los independentistas es ver a las fuerzas democráticas divididas". Además, ha defendido la "coordinación extraordinaria" de las Fuerzas de Seguridad en Cataluña.

El jefe del Ejecutivo ha espetado al candidato del PP que su partido no "puede dar lecciones" porque también transfirió competencias como prisiones o Justicia, indultó a "terroristas de Terra Liure", los independentistas le hicieron "dos referéndums" y "se le fugó" Carles Puigdemont. "Un poco de humildad y algo de autocrítica", le ha recalcado, para recriminarle que no sea "leal" con el PSOE como en su día sí que lo fue él con Rajoy.

Casado a Sánchez: "¿Qué es una nación?

En su turno, el presidente del PP ha preguntado a Sánchez "qué es una nación" y "cuántas naciones hay en España". "¿Cataluña es una nación, sí o no?", ha preguntado de nuevo. El candidato socialista le ha recordado que los Estatutos de las autonomías, que fueron aprobados por PP y PSOE, hablan de regiones y nacionalidades.

Asimismo, Casado ha recriminado a Sánchez su "inacción" en Cataluña y le han exigido que en sus circunscripciones se pueda votar en libertad el próximo domingo. "Le hago responsable de que en Cataluña se pueda votar en libertad", ha avisado.

El presidente del PP ha defendido la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y que envíe ya un requerimiento a Quim Torra, paso previo para el 155. A su entender, no actúa porque "está maniatado" y puede volver a necesitar a los independentistas tras el 10 de noviembre.

Por su parte, Rivera ha criticado que a Sánchez le parezca "normal" que "vuelen adoquines". De hecho ha exhibido en el plató uno de ellos recalcando que "no era un souvenir del Muro de Berlín". "Actúe y si no garantiza elecciones limpias la responsabilidad será de su Gobierno", ha coincidido el líder de Ciudadanos, que ha señalado que los catalanes tienen que poder acudir a las urnas el domingo en libertad.

Además, el presidente de Cs ha defendido cesar al presidente de la Generalitat, que "corta carreteras", porque "no es un demócrata". Después, ha afirmado que PP y PSOE "fingen que se pelean" pero llevan 40 años con "cesiones" al nacionalismo, mostrando un listado con las competencias que han transferido gobiernos de ambos partidos.

Casado le ha recordado entonces que Ciudadanos limitó el 155 a la convocatoria de elecciones y que llegó a decir que aplicar este artículo era "matar moscas a cañonazos". "No se equivoque de adversario", ha subrayado, para añadir que PP y Cs están contra la actuación del Gobierno socialista en Cataluña y que, por lo tanto, debería dejar de "arremeter" contra el Partido Popular.

Vox: Suspender la autonomía de Cataluña

Abascal ha calificado de "hilarante" que ahora Sánchez proponga penalizar los referéndums ilegales. Es más, ha dicho que es "indignante" porque fue el socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que los eliminó y luego tampoco Mariano Rajoy lo recuperó, dejando al Estado con "menos instrumentos para combatir el golpe de Estado".

El líder de Vox ha querido centrarse en "por qué se ha llegado hasta aquí" y lo ha achacado a que "los partidos nacionales durante décadas han regalado impunidad a los golpistas". "De aquellos polvos, estos lodos", ha proclamado, para añadir que PP, PSOE y Cs pactaron además un artículo 155 de la Constitución "descafeinado".

El presidente de Vox ha defendido impulsar la suspensión de la autonomía de Cataluña para tomar el control de TV3 y de la educación, plantear la ilegalización de los partidos "golpistas" y detener a Torra para ser puesto a disposición judicial con "querella por rebelión de la Abogacía del Estado".

Por su parte, el presidente de Unidas Podemos ha criticado que los otros candidatos estén "compitiendo por ver quién tiene la medida más dura" y ha afirmado que el problema que hay en Cataluña "solo se puede resolver con diálogo, sentido común y mano izquierda". En este punto, ha llegado a recordar que en su día Adolfo Suárez se sentó con Josep Tarradellas.

Iglesias ha pedido a Sánchez que no se "achique" ante la derecha y ha recordado que Suiza o Reino Unido son estados plurinacionales "y no pasa nada por decirlo". A su entender, hay que tener "altura" para "dejar atrás complejos frente a esta derecha y trabajar en una mesa de diálogo que apueste por la reconciliación".

Sin embargo, Sánchez ha marcado distancias con Iglesias asegurando que tenía "discrepancias de fondo" con Unidas Podemos sobre cómo afrontar la cuestión catalana, máxime porque defiende un referéndum y habla de "presos políticos". El secretario general de Unidas Podemos le ha contestado después: "Lo de Cataluña quizá se convierta en la excusa perfecta para que el PSOE busque un acuerdo con el PP", ha concluido.