De la mamada de Iglesias al adoquín de Rivera: los chascarrillos del debate

Si el anterior debate televisivo que protagonizaron los candidatos a presidir el Gobierno de España se recuerda por el "no se ponga nervioso, señor Sánchez" de Albert Rivera, en el que se enzarzaron la noche de este lunes los cinco principales líderes políticos ha sido Pablo Iglesias quien ha reventado las redes sociales con su 'lapsus lingue'.

No obstante, Albert Rivera llegó al debate dispuesto a dar la nota con lo que el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó de "merchandising electoral" y a las primeras de cambio sacó un adoquín para explicar el clima de violencia que se estaba viviendo en Barcelona. Pero no se quedó ahí. Minutos después puso sobre el atril un largo papel impreso por las dos caras con el listado de las concesiones del PP y del PSOE a los nacionalistas. "Piedra, papel... Como Rivera saque unas tijeras, me muero de risa", apuntó con gracia otro 'tuitero'.

Pablo Casado fue quizás el más serio y comedido, aunque mantuvo un rifirrafe con Rivera en el que llegó a decirle: "No se equivoque usted de adversario, no arremeta contra quien no debe".