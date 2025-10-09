La DANA Alice provoca lluvias intensas en València y obliga a suspender actos del 9 de octubre La ciudad registra hasta 44 l/m² en pocas horas mientras se mantiene la alerta naranja en litorales de Valencia y Alicante y el Consorcio de Bomberos atiende los primeros avisos por achiques y saneamientos

La DANA Alice ha dejado precipitaciones de hasta 44 litros por metro cuadrado durante la noche en Valencia, siendo la ciudad la que ha registrado las cantidades más destacadas en las últimas ocho horas. Este episodio ha llevado a declarar la alerta naranja por lluvias en los litorales de Valencia y Alicante y ha obligado a aplazar o suspender este jueves los actos programados por el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que la Procesión Cívica se suspenderá si la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta naranja a las 12.00 horas, momento previsto para el inicio del acto.

Durante la noche y hasta primera hora de la mañana, el Consorcio de Bomberos de Valencia recibió varios avisos relacionados con achiques de agua y saneamientos, especialmente en Catarroja —zona cero de la DANA— y Alcàsser.

A las 8.00 horas, el pluviómetro de la AEMET en la capital anotaba 10,5 l/m², mientras que el del municipio de El Saler registraba la mayor cantidad, con 36,90 l/m², según fuentes del Ayuntamiento, que mantienen activo el plan por lluvias y destacan la ausencia de incidencias graves durante la noche. Otros registros de la ciudad a esa hora incluyen: COS 12,00; Alameda 13,50; Benimàmet 6,00; Cano Molinera 28,00; Parque de Cabecera 9,50; EDAR del Perellonet 21,40; Ibiza 19,25; La Torre 22,20; Mestalla 6,00; Ronda Sur 18,75; Vara de Quart 12,00; estación de Bombeo de Massarrojos 6,60; y Grandes Vías 14,30 l/m².

Según el 112CV, los bomberos de Castellón y Alicante no registraron incidencias durante la noche, mientras que los de Valencia realizaron ocho servicios relacionados con el episodio.

Además de los 44 l/m² de Valencia, la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET) reporta 39,8 en Catarroja; 35,1 en Alcàsser; 35,0 en Villarreal; 27,9 en Macastre; 27,4 en Pedralba; 26,0 en Loriguilla; 25,8 en Vilamarxant; 25,4 en Requena; 23,1 en Alborache; 23,0 en Zucaina; 23,0 en Montserrat; 22,4 en Riba-roja y Torrent; 20,4 en Carricola; y 19,6 en Gestalgar.

El episodio comenzó el miércoles con tormentas en el interior que alcanzaron el litoral, con 40 l/m² en Vallanca y 26 l/m² en Zucaina en apenas 25 minutos. Allí se reportó también una intensa actividad eléctrica y el impacto de un rayo en el pararrayos del Campanario.

Para este jueves, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias en los litorales de Valencia y Alicante; alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón, interior de Valencia y Alicante; y alerta amarilla por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón, así como en toda la provincia de Valencia y Alicante.

El consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, solicitó redimensionar los efectivos de las administraciones competentes y activar un plan especial en la zona cero de la DANA para vigilar barrancos y el alcantarillado.