Cuca Gamarra acusa a Pedro Sánchez de usar la política internacional como «cortina de humo» La vicesecretaria del PP critica al Gobierno por desviar la atención de problemas internos y evita calificar los ataques de Israel en Gaza como genocidio

E. P. Madrid Martes, 9 de septiembre 2025, 11:12 Comenta Compartir

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la política internacional «como cortina de humo» para distraer a la opinión pública de los problemas internos que afectan a su Ejecutivo y a su entorno familiar.

Así lo afirmó durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, en la que evitó pronunciarse sobre si los ataques en Gaza constituyen un genocidio, alegando que esta definición corresponde «exclusivamente a los tribunales internacionales».

«Pedro Sánchez, en un planteamiento de beneficio propio, está buscando tapar los problemas que tiene en política nacional esta misma semana», señaló Gamarra, mencionando los supuestos «problemas judiciales de su mujer», los presuntos negocios de prostitución de su familia y las cuestiones relacionadas con «la corrupción y la prostitución en su propio gobierno».

La dirigente del PP subrayó que la política internacional requiere «responsabilidad y seriedad» y criticó que, en lugar de tratarse como «una política de Estado», se haya convertido en una herramienta que Sánchez utiliza para ocultar sus problemas internos.

Preguntada sobre los ataques de Israel a Gaza, Gamarra reiteró que calificar los hechos como genocidio exige «seriedad y responsabilidad», y que solo los tribunales internacionales pueden hacer esa valoración. Al mismo tiempo, condenó los atentados de Hamás y destacó que el PP mantiene que Israel tiene derecho a defenderse, «pero no a atacar a la población civil», diferenciando entre ciudadanos palestinos y combatientes.

Respecto al paquete de medidas anunciado por el Gobierno frente a Israel, la dirigente aseguró que el PP esperará a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de pronunciarse, para poder analizarlo con detenimiento.