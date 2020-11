¿Cuándo llegará a España la vacuna de Pfizer y cuál será su precio?

Si hace unos días el presidente del Gobierno aseguró que hasta primavera no se podría iniciar la campaña de vacunación masiva, este 10 de noviembre el ministro Illa ha desvelado que las primeras dosis de Pfizer estarán ya en España a finales de este mismo año o, como muy tarde, a principios de 2021.

Sanidad va a tener a su disposición unos 20 millones de dosis de la multinacional estadounidense para inmunizar a unos 10 millones de españoles para principios de año, aunque la previsión del Gobierno es que hasta el mes de mayo no haya un «porcentaje de población suficientemente relevante vacunada».

El sistema nacional de salud español va a distribuir las dosis de manera gratuita, por lo que no quien se vacune no tendrá que pagar.

Illa, a pesar de los estudios que apunta a que el 50 % de los españoles rechazaría inocularse la vacuna en los primeros momentos, se mostró convencido de que no habrá falta forzar a la población. «Creo que la ciudadanía va a reaccionar bien, por tanto no creo que haga falta hacerla obligatoria, aunque es algo que no podamos descartar«, apuntó.