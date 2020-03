¿Cuándo cobro el paro? ¿Qué pasa si el ERTE me pilla de baja? Dudas laborales ante el coronavirus

¿Cuándo cobraré el paro de este mes? Si me doy de baja de autónomo, ¿tengo ayudas? ¿Me pueden obligar a coger vacaciones? ¿Qué pasa si estoy de baja y hacen un ERTE? La crisis del coronavirus ha generado un aluvión de dudas laborales que los expertos se esfuerzan por aclarar contrarreloj.

En dos semanas la realidad laboral de millones de españoles ha cambiado: más de un millón de trabajadores afectados por ERTE, contratos extinguidos, personas que nunca lo habían hecho trabajando desde casa, nuevas medidas de protección, autónomos sin ingresos, temporales, empleadas del hogar.

La casuística es tan diversa como compleja y los cambios normativos para minimizar el impacto del virus en el empleo, una batería de medidas aprobada por el Gobierno en los últimos días y que se siguen ampliando, generan miles de dudas entre los afectados que muchas veces no saben dónde acudir.

“En mi empresa han hecho un ERTE y me piden que siga teletrabajando, ¿qué debo hacer?” Esta era la cuestión con la que arrancaba este viernes el consultorio semanal gratuito que UGT ha puesto en marcha en internet y en el que ya tenían 3.500 dudas que resolver. En la última quincena han recibido más de 12.000 llamadas en toda España.

CCOO, que cuenta con un teléfono gratuito de atención laboral por la crisis del coronavirus, ha atendido más de 16.000 consultas por esta vía. También han subido las visitas a sus webs y redes sociales.

“Es ilegal”, contestan los expertos de UGT (un economista, dos abogados y un asesor de autónomos) a esa primera pregunta y tanto empresa como trabajador se enfrentan a sanciones por fraude a la Seguridad Social penadas con hasta 3 años de prisión.

“No se puede cobrar el paro y trabajar a la vez”, subrayan, como tampoco se puede obligar al trabajador a coger vacaciones en esta situación porque deben ser pactadas entre las dos partes y poder disfrutarse donde uno quiera, cosa imposible ahora.

Otra de las más repetidas es si hay que hacer algo para cobrar el paro y si se van a ingresar los subsidios este mes.

“Ningún trabajador afectado por un ERTE tiene que ir al SEPE”, recuerdan.

Sobre cuándo se va cobrar, reconocen que los servicios públicos tienen una “avalancha de expedientes” y evitan dar fechas concretas. Unas horas después del consultorio, el Gobierno ha explicado que las subsidios de desempleo se van a pagar, “como todos los meses, el 10 de abril”.

Otra de las dudas más repetidas es la del pago de la cuota de autónomos y el derecho a la prestación extraordinaria que ha concedido el Gobierno.

“La prestación extraordinaria solo la puedes recibir si sigues dado de alta en Hacienda y en la Seguridad Social”, recordaban.

Otras de las más habituales tienen que ver con las bajas médicas, los contratos temporales y el miedo a despidos cuando esto pase. Unas respuestas que horas después del consultorio ya eran también diferentes con nuevas medidas aprobadas.

En el caso de los temporales, el Gobierno ha decidido que no se extingan los contratos durante la crisis sino que se interrumpen y continuarán después. Y los despidos, se han prohibido por causa del coronavirus.

“¿Y qué pasa si estoy de baja y mi empresa hace un ERTE?” Mientras que sigas de baja, cobras la baja y cuando se termine, pasas a recibir el subsidio de desempleo.

Un subsidio, recuerdan, al que tienen derecho todos los trabajadores afectados por un ERTE en esta crisis del coronavirus tengan o no cotizado lo suficiente y que no se descontará de los derechos del trabajador.

También son reiteradas las cuestiones sobre teletrabajo, cambios de jornada, los permisos para cuidado de dependientes o la seguridad en el puesto.

“Estoy teletrabajando pero temo que me hagan ir a mi centro de trabajo sin contar con las medidas de seguridad suficientes, ¿puedo negarme?” Aquí la recomendación es no negarse, puede dar lugar a un despido, y buscar apoyo sindical para denunciar la situación.

“Mi empresa me ha reducido la jornada, ¿es legal?”. Si no es en el marco de un ERTE, no. Sería un cambio en el tipo de contrato, de jornada completa a parcial, que no puede hacerse de forma unilateral por la empresa.

“He intentando teletrabajar y cuidar a mis hijos pero me resulta imposible organizarme ¿qué permiso puedo pedir y cómo?”. Por el momento, solo está la posibilidad de pedir uno no retribuido por hasta el 100 % de la jornada y negociado con la empresa a la que debe comunicarse con un mínimo de 24 horas.

Y con estas, y muchas respuestas más, el sindicato actualiza una guía que se puede consultar en su web, al igual que el propio consultorio, que se queda grabado.

También cuentan con guías y canales de asesoría CCOO, USO, CSIF y las principales organizaciones de autónomos, ATA, UPTA, Uatae. Y han editado documentos de ayuda los ministerios de Trabajo y el de Seguridad Social, y las patronales CEOE y Cepyme.