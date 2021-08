Cruzar un paso de peatones montado en tu bici acarrea esta multa

Seguro que muchas veces lo has visto o tú mismo has pasado un paso de peatones montado en tu bici, sin embargo, esto no se puede hacer y conlleva sanciones por su realización. Al igual que cruzar un paso de cebra con la bicicleta, tampoco está permitido circular con esta por las aceras de los municipios.

Las razones por lo que estos dos actos son sancionables con multas es porque, tanto las bicicletas como los tan de moda patinetes eléctricos, son considerados como vehículos y por las aceras y pasos de cebra, según la normativa vigente recogida en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación, sólo los peatones tienen prioridad de paso y pueden cruzar por los mismos.

Para ir por estos sitios con estos vehículos, deberemos estar bajados e ir andando. Tanto para un caso como para el otro, la multa que la DGT nos puede propinar asciende a los 200€. La Guardia Civil en sus redes ha querido recordar la mala práctica que es realizar estos actos y que cometerlos supone una infracción.