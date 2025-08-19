Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Cataluña ayudará a apagar incendios a lo largo de España Un convoy de ADF, Agents Rurals y Gepif saldrá desde Torrefarrera con camiones y vehículos de apoyo para combatir incendios y vigilar zonas forestales de alto riesgo

E. P. Lleida Martes, 19 de agosto 2025, 10:16 Comenta Compartir

Este martes, a las 10:30 horas, un convoy formado por 50 voluntarios de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), junto a miembros de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif), partirá desde Torrefarrera (Lleida) para colaborar en la extinción de incendios en distintas regiones de España.

La operación ha sido organizada para reforzar tanto la lucha contra la ola de incendios como las tareas de prevención y vigilancia en áreas forestales de alto riesgo, según informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf) a través de un comunicado en la red social X, recogido por Europa Press.

El equipo estará coordinado por cuatro miembros de Agents Rurals y desplazará tres camiones de agua, ocho vehículos pick-up equipados para extinción, tres vehículos de personal y una furgoneta logística. La misión, de momento, se prolongará hasta este sábado, según fuentes del Sfadf.