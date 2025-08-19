Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre y una mujer, efectivos de Agents Rurals. E. P.

Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Cataluña ayudará a apagar incendios a lo largo de España

Un convoy de ADF, Agents Rurals y Gepif saldrá desde Torrefarrera con camiones y vehículos de apoyo para combatir incendios y vigilar zonas forestales de alto riesgo

E. P.

Lleida

Martes, 19 de agosto 2025, 10:16

Este martes, a las 10:30 horas, un convoy formado por 50 voluntarios de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), junto a miembros de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif), partirá desde Torrefarrera (Lleida) para colaborar en la extinción de incendios en distintas regiones de España.

La operación ha sido organizada para reforzar tanto la lucha contra la ola de incendios como las tareas de prevención y vigilancia en áreas forestales de alto riesgo, según informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf) a través de un comunicado en la red social X, recogido por Europa Press.

El equipo estará coordinado por cuatro miembros de Agents Rurals y desplazará tres camiones de agua, ocho vehículos pick-up equipados para extinción, tres vehículos de personal y una furgoneta logística. La misión, de momento, se prolongará hasta este sábado, según fuentes del Sfadf.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Hervás llega a la cumbre de la Sierra de Candelario
  2. 2 La Junta abre una investigación al alcalde de Cantalpino por no respetar la alerta de riesgo de incendios
  3. 3 Controlados dos incendios en Anaya de Alba y Pozos de Hinojo
  4. 4 Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario
  5. 5 Declarado un nuevo incendio en el municipio de Navasfrías
  6. 6 Todo listo para la madrugada más bonita del año: se verá un triángulo de luz irrepetible
  7. 7 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 18 de agosto de 2025
  8. 8 Salamanca respira aire de calidad «desfavorable» por los incendios
  9. 9 La tarjeta del metropolitano ya no se recarga en los buses y el dinero no gastado se devolverá
  10. 10 Al menos una persona herida tras chocar un camión y un coche en el Paseo de Canalejas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Cataluña ayudará a apagar incendios a lo largo de España

Un convoy con 50 expertos en defensa forestal de Cataluña ayudará a apagar incendios a lo largo de España