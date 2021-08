Consejos para comprender mejor la factura de la luz

El precio de la luz lleva ya un tiempo en boca de todos por sus subidas y bajadas continuas, pero siempre manteniéndose en valores muy elevados que rompen usualmente el récord. Este hecho hace que muchos hayan empezado a fijarse más en la factura de la luz, y de entre estos hay varias personas que no entienden nada de lo que se refleja en la factura.

Si eres uno de esos que no comprende nada de lo que viene en el papel, la OCU ha dejado una serie de consejos bien para que no te engañen, bien para que no te saltes ningún error que haya podido haber. La organización asegura que tan solo un 11% de los consumidores entiende por completo su factura de la luz.

Hay varios conceptos que aparecen en el escrito y que casi nadie tiene idea de que son. Los dos más importantes son n coste fijo por disponer de electricidad, que se paga por cada kW de potencia contratada, y, por otro lado, el coste de la electricidad consumida en los diferentes tramos horarios que tenga nuestra tarifa. A estos se les suman:

- En el mercado regulado todas las compañías estructuran de la misma manera las facturas.

- En el mercado libre, las tarifas pueden ser tan diferentes como quieran, y también tienen libertad para hacer la factura como quieran, aunque deben incluir unos contenidos mínimos.