Puerta principal del Congreso de los Diputados. E. P.

El Congreso gasta más de 8,4 millones en viajes de diputados desde el inicio de la legislatura

Cada parlamentario ha generado una media de 24.000 euros en desplazamientos nacionales, incluyendo trayectos entre Madrid y sus circunscripciones, actos políticos y gastos administrativos

E. P.

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:44

Desde el inicio de la legislatura, el Congreso ha destinado más de 8,4 millones de euros a cubrir los desplazamientos de los diputados por España, lo que equivale a un promedio de 24.000 euros por parlamentario.

Según los datos consultados por Europa Press, hasta el 1 de julio, los viajes nacionales sumaban un total de 8.405.950,27 euros, sin contar los costes de los dos Plenos extraordinarios celebrados en julio.

De esta cifra, 5.521.249,8 euros se utilizaron para los desplazamientos entre Madrid y las circunscripciones de los diputados, considerados viajes para la «actividad parlamentaria». Otros 1.619.533,95 euros correspondieron a viajes con fines políticos autorizados por sus grupos, y 13.219,96 euros a viajes oficiales.

En conjunto, estos gastos (7.154.053,71 euros) incluyen billetes de avión, tren y autobús, así como indemnizaciones por el uso de vehículo privado. A ellos se suman 1.251.896,56 euros adicionales en concepto de gestión, cancelaciones y cambios de billetes.

