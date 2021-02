Cómo tener el control sobre tus gastos a pesar de la inestabilidad económica actual

La situación económica actual provocada por la pandemia del coronavirus deja un panorama un tanto complicado para nuestro país. Según el informe del Banco de España, el Producto Interior Bruto se contrajo en un 11% en el 2020, mientras que el paro afectó a un 16,13% de los españoles. Pero más allá de las cifras, toca evaluar la situación con cabeza fría para plantar cara al nuevo año de la mejor forma posible.

En el 2021 se impone más que nunca la necesidad de aprender a controlar las finanzas personales. Con un poco de esfuerzo y trabajo, tu unidad familiar puede alcanzar resultados increíbles. Para ello, el primer paso es saber en todo momento los movimientos mensuales de tu cuenta bancaria, los cuales te darán una perspectiva valiosa de tu situación financiera. Sin esta información será difícil alcanzar una economía saneada.

Sin embargo, hay otras prácticas que no solo facilitan llegar a final de mes, sino que también incrementan la capacidad de ahorro, en un tiempo en el que la incertidumbre económica está en la mente de todos.

La clave radica en ser proactivo en lugar de reactivo. ¿Y esto qué quiere decir? En esencia, se trata de no esperar a reaccionar ante las circunstancias que se dan día a día: tengo el frigorífico vacío, me falta comida para mi mascota, etc. Todo lo contrario. Hay que elaborar un plan con un presupuesto pensado y real para tener controlados los desembolsos que vayan a realizarse a lo largo del mes. Es muy importante manejar muy bien ese presupuesto, ya que será la base sobre la cual trabajar para obtener resultados óptimos en la economía familiar.

En este sentido, es necesario adoptar una serie de medidas basadas en los siguientes pasos:

1) Planificación. Si se planifican con anticipación las compras que se harán a lo largo del mes, una persona puede saber si va a tener suficiente dinero antes de que llegue el día 30. Por eso es necesario elaborar un presupuesto y marcar en él los ingresos y gastos de forma anticipada, para saber cuánto dinero va a entrar y salir del bolsillo. Al analizarlo se pueden tomar decisiones oportunas a la hora de gastar y así no terminar incrementando las deudas.

2) Registro. Para que el presupuesto se cumpla es fundamental anotar todos los gastos. Se puede usar una libreta, un documento en Excel o una de las numerosas aplicaciones que existen en el mercado digital. La clave está en apuntar cada desembolso, sin dejarse ninguno fuera. Solo así sabremos exactamente cómo está nuestra economía.

3) Control. De nada sirve planificar y registrar todas las salidas de dinero si luego no se lleva un control. Es posible que descubramos compras superfluas e innecesarias que hacemos todas las semanas, o incluso todos los días. Cortar con ellas supondrá un notable ahorro a final de mes. Esta revisión debería hacerse a diario o, como mucho, cada semana, porque de lo contrario estos gastos se convierten en hábitos y cuesta más eliminarlos.

A modo de conclusión, si una persona desea controlar sus finanzas es necesario tener un plan para definir con anticipación en qué se va a usar el dinero, revisarlo a diario y respetarlo para que no haya más desviaciones de las inevitables. Y, por supuesto, ser disciplinado a la hora de tomar decisiones.

Por mucho que se planifique y se analicen todos los movimientos monetarios de una unidad familiar, hay que aplicar medidas correctoras o todo el esfuerzo y el tiempo empleados no servirán para nada. Habrá meses buenos, habrá meses malos, pero con una voluntad decidida a cuidar el dinero y reducir los gastos superfluos, el éxito está asegurado.

