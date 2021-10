La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 21 de octubre de 2021, ha estado formada por los números 19, 22, 27, 30, 33 y 45. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 2. La recaudación de este sorteo ascendió a 2.751.187,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que recibirán un premio de 1.229.999,80 euros. Dichos boletos han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de Fuente de Cantos (Badajoz), situada en Arias Montano, 1 y en el Despacho Receptor no 77.180 de Illescas (Toledo), situado en Puerta del Sol, 1.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 10 de Bonavista (Tarragona), en la no 9 de Reus (Tarragona) y en el Despacho receptor no 22.100 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).