Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del acto celebrado en Castellón. EP

Cientos de personas homenajean a las víctimas de la dana y piden la dimisión de Mazón

El acto se ha celebrado en Castellón

E.P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:06

Comenta

Cientos de personas -unas 1.000 según la Policía Local- han protagonizado este miércoles, coincidiendo con el aniversario de las inundaciones que dejaron 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia, una concentración como homenaje a las víctimas de la dana y para seguir exigiendo la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y del Consell por la gestión de estas riadas.

En el acto, convocado por movimientos sociales de la Comunitat Valenciana, se han exhibido pancartas en las que se podía leer 'Mazón dimissió' o 'Mazón criminal', así como un gran muñeco con la cara de Mazón, vestido de preso y con las manos manchadas de sangre.

Así mismo, los presentes han coreado lemas como 'El president a Picassent', 'Sols el poble, salva al poble' o 'No volem un ninot de president' alrededor de 231 velas encendidas -el número de víctimas de la dana más las personas que perdieron la vida en las tareas de reforma de los edificios afectados-.

Posteriormente, se ha realizado un minuto de silencio por las víctimas y una performance con escobas, palas y cubos para homenajear a los voluntarios que participaron en los municipios afectados. Así mismo, se han hecho sonar alarmas para representar la «tardanza» en la alerta de la dana.

Los convocantes también han leído un manifiesto, en el que lamentaban que todavía no se han asumido responsabilides políticas y el «maltrato» a las víctimas por parte del Gobierno autonómico.

De esta forma, han exigido, entre otras cosas, la dimisión de Carlos Mazón y del Consell, más transparencia por parte de las instituciones, que se deje de construir en zonas inundables, la participación de los pueblos afectados en la reconstrucción y una alternativa habitacional a las personas que lo perdieron todo.

El acto ha concluido con la Congolla Muixeranga de Castelló, que ha realizado una figura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La solución de la Junta para quienes se quedan sin plaza en los autobuses gratuitos por no poder reservar
  2. 2 La Fiscalía de Salamanca sienta en el banquillo a un depredador sexual que grababa a mujeres por debajo de la falda
  3. 3 Plan General 3.0: garajes eléctricos XXL y pisos aptos para teletrabajar
  4. 4 La Audiencia provincial ratifica la condena al ex alcalde de Vitigudino por el accidente laboral de un trabajador municipal
  5. 5 Jorge Rey advierte de una alerta roja que marcará la semana: «Arrasará y se podrán acumular más de 100 litros»
  6. 6 Movilización de los Bomberos por un incendio en un chalet de Valdelagua
  7. 7 Las dos provincias de Castilla y León que están en aviso amarillo este miércoles
  8. 8 Tariq, de una semana en patera a la esperanza en Salamanca: «Quiero trabajar, tener mi vida aquí y ayudar a mi familia»
  9. 9 Salamanca se anticipa a la norma y estrena en noviembre menús escolares más saludables
  10. 10 Ismael Martín: «Me obsesiona cortar un rabo en La Glorieta»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cientos de personas homenajean a las víctimas de la dana y piden la dimisión de Mazón

Cientos de personas homenajean a las víctimas de la dana y piden la dimisión de Mazón