Cientos de personas homenajean a las víctimas de la dana y piden la dimisión de Mazón El acto se ha celebrado en Castellón

E.P. Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:06

Cientos de personas -unas 1.000 según la Policía Local- han protagonizado este miércoles, coincidiendo con el aniversario de las inundaciones que dejaron 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia, una concentración como homenaje a las víctimas de la dana y para seguir exigiendo la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y del Consell por la gestión de estas riadas.

En el acto, convocado por movimientos sociales de la Comunitat Valenciana, se han exhibido pancartas en las que se podía leer 'Mazón dimissió' o 'Mazón criminal', así como un gran muñeco con la cara de Mazón, vestido de preso y con las manos manchadas de sangre.

Así mismo, los presentes han coreado lemas como 'El president a Picassent', 'Sols el poble, salva al poble' o 'No volem un ninot de president' alrededor de 231 velas encendidas -el número de víctimas de la dana más las personas que perdieron la vida en las tareas de reforma de los edificios afectados-.

Posteriormente, se ha realizado un minuto de silencio por las víctimas y una performance con escobas, palas y cubos para homenajear a los voluntarios que participaron en los municipios afectados. Así mismo, se han hecho sonar alarmas para representar la «tardanza» en la alerta de la dana.

Los convocantes también han leído un manifiesto, en el que lamentaban que todavía no se han asumido responsabilides políticas y el «maltrato» a las víctimas por parte del Gobierno autonómico.

De esta forma, han exigido, entre otras cosas, la dimisión de Carlos Mazón y del Consell, más transparencia por parte de las instituciones, que se deje de construir en zonas inundables, la participación de los pueblos afectados en la reconstrucción y una alternativa habitacional a las personas que lo perdieron todo.

El acto ha concluido con la Congolla Muixeranga de Castelló, que ha realizado una figura.