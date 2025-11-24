El 73% de catalanes de 18 a 24 años cree que «hay demasiada inmigración», según el CEO Respecto a la simpatía por partidos políticos, los simpatizantes de Vox son los que más lo creen

E. P. Barcelona Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:09

El 73% de los catalanes de entre 18 y 24 años cree que «hay demasiada inmigración, frente al 60% de la población general que lo cree, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Así se desprende de la tercera ola del Barómetro de Opinión Política de 2025, realizada del 13 de octubre al 11 de noviembre con una muestra de 2.000 mayores de 18 años y presentada este lunes por el director del CEO, Joan Rodríguez.

Por edades, la franja de entre 25 y 34 es la que menos considera que haya «demasiada inmigración» --un 56%-- y, por sexo, las mujeres lo creen más que los hombres --63% frente al 57%--.

Respecto a la simpatía por partidos políticos, los simpatizantes de Vox son los que más creen que «hay demasiada inmigración» --96%-- y que el gobierno ha perdido el control de quien entra al país --95%--, junto a los de Aliança Catalana --87% y 95%, respectivamente--.

Los simpatizantes de la CUP y de los Comuns son los que más creen que la inmigración «hace una contribución muy valiosa al mantenimiento de la economía y los servicios»: 93% y 89%, respectivamente.

«DEMASIADA DEMAGOGIA»

Por otra parte, el 69% de los catalanes también considera que «se hace demasiada demagogia en contra de los inmigrantes y se exagera la situación», una cifra que baja al 37% en el caso de los simpatizantes de AC y al 42% en el de los de Vox.

El 77% de los simpatizantes de la CUP cree que «sin inmigración el futuro de Catalunya sería peor», y así lo considera también el 74% de los simpatizantes de los Comuns, el 70% de los de ERC, el 69% de los del PSC, el 61% de los del PP, el 59% de los de Junts, el 34% de los de Vox y el 25% de los de AC.

En cuanto a los valores tradicionales, mientras el 67% de la población catalana considera que se están perdiendo las tradiciones que definían la cultura, el 53% cree que «antes el país funcionaba mejor, pero ahora parece haber perdido el rumbo».

CAPACIDAD MILITAR

Según el mismo barómetro del CEO, el 48% de catalanes ve probable --el 14% muy probable y el 34% bastante-- que un país de la Unión Europea sea atacado.

Ante un ataque a un país miembro de la UE, y por simpatía de partidos, el 65% de los simpatizantes de AC y el 60% de los de Vox abogan por defender al país atacada aunque comportara que España entrara en guerra frente al 36% de los de la CUP y al 42% de los de los Comuns.

Finalmente, el 50% de los catalanes ve necesario reforzar las capacidades militares europeas frente al 45% que lo ve poco --29%-- o nada --16%-- necesario.