Casado espera que el CGPJ declare que Dolores Delgado no reúne la idoneidad para ser fiscal general del Estado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declare este jueves que la exministra de Justicia Dolores Delgado no reúne los requisitos para ser designada fiscal general del Estado como ha propuesto el nuevo Gobierno de coalición. Según ha dicho, ese puesto exige “imparcialidad” y ella no la tiene al ser “una diputada del PSOE”:

Así se ha pronunciado Casado a su llegada al desayuno informativo organizado por Europa Press con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidiendo con que este mismo jueves el Consejo examinará los requisitos formales para el nombramiento de Delgado como nueva fiscal general del Estado.

“Espero, porque confío mucho en el CGPJ, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Sánchez no reúne los requisitos de idoneidad porque la legislación española le exige la imparcialidad que una diputada del PSOE a día de hoy no tiene”, ha proclamado el presidente de los ‘populares’.

“¿SE IMAGINAN QUE EL PP PROPONE A GALLARDÓN?”

Casado se ha preguntado qué se estaría diciendo a día de hoy si el PP hubiese propuesto al que fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como fiscal general del Estado. “¿Se imagina que Gallardón, fiscal de carrera y número uno de su promoción, hubiera sido propuesto para fiscal general del Estado siendo diputado del PP y ministro de Justicia? Sería un auténtico escándalo que no nos habrían perdonado”, ha enfatizado.

El líder del PP ha dicho no entender cómo Pedro Sánchez se refiere a la designación de Dolores Delgado como “nombramiento impecable” cuando ha sido una persona que “ha sido reprobada tres veces” y que ha dado “mítines del PSOE hasta hace un mes”.

“Y es una persona a la que se le ha grabado en un entorno de una auténtica organización policial dedicada a la extorsión de empresarios y periodistas, a la que ella se reía después de haber conocido delitos gravísimos y no puso en conocimiento de sus propios compañeros siendo fiscal de la Audiencia Nacional”, ha enfatizado.

Casado ha señalado que le consta que hay una “honda preocupación” en la carrera judicial por lo que está sucediendo, pero también en la sociedad española por la “instrumentalización institucional” que está haciendo el nuevo Ejecutivo de coalición.

En este sentido, ha subrayado que lo que está sucediendo es “gravísimo” y va en la línea de lo que dijo Pedro Sánchez en la sesión de investidura al abogar por “desjudicializar la política”. Según ha agregado, su partido lo que quiere es “despolitizar la Justicia y reivindicar su independencia”.

SE EXIGE IMPARCIALIDAD PARA SER FISCAL GENERAL

En cuanto a si cuenta con información que le haga pensar que la decisión del CGPJ puede ser oponerse al nombramiento de Delgado, Casado lo ha rechazado. “No, y lo digo sin ironía y con absoluto respeto a la independencia del máximo órgano de los jueces, que está para velar por esta institución frente a los ataques del vicepresidente Pablo Iglesias”, ha manifestado.

Casado ha recordado que el Estatuto Fiscal hace alusión a la imparcialidad en los artículos 7 y 59 de su Estatuto y ha añadido que ese requisito es necesario para adquirir la idoneidad. “Creo que en el caso de Dolores Delgado no lo cumple en ninguna de las premisas”, ha apostillado.

“Lo hacen de una forma tan ostensible y tan arrogante que prácticamente están mandando un aviso a navegantes, como diciendo ‘no tenemos ningún pudor en hacer esto’. Aténgase a las consecuencias. Al PP no se le va a amedrentar con estas cuestiones y a los jueces estoy seguro que tampoco”, ha agregado.

“PREOCUPACIÓN” POR LAS DECLARACIONES DE IGLESIAS

Además, ha aludido al comunicado del CGPJ pidiendo “prudencia” a Pablo Iglesias tras sus declaraciones asegurando que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado “en mal lugar” a la Justicia española, lo que supone una “humillación para el Estado”.

Casado ha expresado su “preocupación” por las declaraciones del vicepresidente del Gobierno y ha dicho que “tiene que entender que ya no es un tertuliano”. “Lo más grave es que Pedro Sánchez lo avaló en vez de criticar”, ha denunciado, en referencia a la respuesta que difundió por la noche el Palacio de la Moncloa.