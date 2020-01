Casado anuncia que recurrirá el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General de Estado

El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha anunciado este lunes que recurrirán el próximo nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado porque vulnera el Estatuto orgánico que consagra la independencia del máximo responsable de este órgano.

En su intervención en la Junta Directiva del PP, ha señalado que el nombramiento de Delgado “ataca la separación de poderes y la independencia de este órgano”. “(Sánchez) podría tener cierto pudor a la hora de politizar el Estado de derecho, es de extrema gravedad”, ha añadido.

En este sentido, Casado ha recordado que Pedro Sánchez ya dijo antes de las elecciones generales de noviembre de 2019 que “mandaba sobre la Fiscalía” y le ha demandado “pudor y escrúpulos”. A su juicio, esa decisión es de máxima gravedad y “sigue la línea de ese pacto anunciado del PSOE con los separatistas para confrontar con el poder judicial”.

Ante esto, ha asegurado que el PP no aceptará ese intento de la izquierda de desjudicializar la política sino que lucharán sin descanso “por despolitizar la justicia”. Para Casado, el futuro nombramiento de Delgado vulnera los artículos 7 y 59 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por lo que lo recurrirán, y ha añadido que no están conformes con este nombramiento porque no confían en que haga “cumplir la ley a los separatistas”.

Ya este mismo lunes en un desayuno informativo Casado aseguraba que la designación de Delgado era una equivocación porque “ataca directamente” la separación de poderes y se convertirá, ha dicho, en “la ministra 23”.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado en sustitución de María José Segarra, según ha confirmado Moncloa. El presidente del Gobierno ya informó el pasado viernes a Delgado que no continuaría al frente de la cartera de Justicia que había asumido en junio de 2018, un puesto en el que le sustituirá Juan Carlos Campo.