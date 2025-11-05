La campaña de Navidad de Mercadona llega a Salamanca: busca trabajadores con sueldos de hasta 1.685 euros La empresa de supermercados también ha anunciado que necesita personal con tres tipos diferentes de contrato

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Se trata de fechas señaladas en las que el consumo se dispara y algunos de los negocios que más lo notan son los supermercados, donde el trabajo se acumula y las tiendas se llenana de gente que busca los alimentos necesarios para pasar buenos momentos en familia.

Es por ello que empresa como Mercadona ya han lanzado su campaña de Navidad en busca de personal para reforzar su plantilla. Si hace unas semanas ya había provincias en las que se conocían las ofertas, la empresa de supermercados también ha anunciado que necesita personal en Salamanca.

«Buscamos diferentes perfiles de personal para trabajar en nuestros supermercados. Si te gusta interactuar con los clientes y moverte en un entorno dinámico, esta es la tuya», aseguran en su página web, donde hay que ingresar el CV para optar al puesto.

«Confiamos en tu talento y en tu predisposición y, como el personal de tienda trabaja en más de una sección, tus tareas irán en función de la necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza. No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta», añaden.

En lo que se refiere a las condiciones de trabajo, Mercadona ofrece tres tipos de contrato:

40 h/semana: Jornadas semanales de 5 días con turnos rotativos de mañana y tarde y una retribución mensual bruta de 1.685€.

20 h/semana: Jornadas semanales de 5 o 3 días, según necesidad con turnos fijos y/o rotativos y una retribución mensual bruta de 843€.

15 h/semana: Jornadas semanales de 2 días con una retribución mensual bruta de 632€.

Otros puestos

En el portal de empleo de Mercadona de Salamanca también hay otra oferta de trabajo activa. El perfil que buscan es el de técnico/a de mantenimiento para supermercado con contrato fijo. «Buscamos personal que se ocupe de mantener nuestras instalaciones y maquinaria en perfecto estado. Si tienes conocimientos y habilidades para reparaciones básicas y mantenimiento de instalaciones, te queremos en nuestro equipo», explica Mercadona.

Mercadona ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y el horario conocido el día 20 del mes anterior. El puesto de trabajo es de 40 horas semanales, jornadas semanales de cinco días, turno fijo de mañana y retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros.

