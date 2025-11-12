El cambio histórico que la DGT incorporará nada más empezar el año 2026 en las carreteras De esta forma, España 'imita' a otros países como Alemania, Austria o Polonia

La Gaceta Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) incorporará a partir del 1 de enero de 2026 una nueva obligación en el Reglamento General de Circulación (RGC): la creación de carriles de emergencia en autopistas y autovías en caso de retenciones. La medida busca garantizar el paso rápido y seguro de vehículos prioritarios, como ambulancias, bomberos o policía, en situaciones críticas.

La maniobra consiste en que, cuando el tráfico se detenga o avance muy despacio, los conductores deberán abrirse hacia los laterales dejando un pasillo central libre. Este corredor permitirá que los servicios de emergencia lleguen al lugar del accidente sin obstáculos, reduciendo minutos vitales en la atención y aumentando la seguridad vial en situaciones de alta congestión.

La #DGT hará obligatoria en la próxima reforma del RGC que los vehículos atascados en una vía se echen a un lado, formando un carril, para dejar paso a vehículos de emergencias en caso de accidente. Vía #RevistaDGT 👉 https://t.co/D7Mewobt5J pic.twitter.com/SQlbb25zlc — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 14, 2025

«Se trata de arbitrar un comportamiento en autopistas y autovías para facilitar el acceso a los vehículos prioritarios, agilizar la evacuación de víctimas y restablecer la circulación lo antes posible», explicó Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.

Inspiración europea

La medida no es nueva en Europa. Países como Alemania, Austria o Polonia implantaron esta práctica desde la década de los 70 y la han convertido en un elemento clave de la gestión del tráfico y la seguridad vial. España se suma así a más de una docena de países que aplican los carriles de emergencia como estándar para los vehículos en servicio prioritario.

Sistema de alertas previo a la llegada de vehículos de emergencia

Además de la obligación de abrirse, la DGT implementará un sistema de alertas que avisará a los conductores conectados sobre la presencia de vehículos de emergencia incluso antes de que se perciban sus señales acústicas y luminosas. El funcionamiento es sencillo: la ambulancia o el vehículo prioritario transmite su ubicación a la DGT, y la plataforma envía la alerta a todos los vehículos en la zona, generando un aviso colectivo que obliga a apartarse y preparar el carril de emergencia.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico