Calviño reconoce que los datos de paro de marzo no serán buenos y que el PIB sufrirá este año

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reconocido este miércoles que los datos de paro de marzo, que el Ministerio de Trabajo publicará mañana, “no serán positivos”.

“No podemos esperar buenas noticias. Mañana veremos las cifras pero no son positivas”, ha señalado Calviño en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

La ministra ha subrayado que “a nadie se le escapa” que los datos de paro y afiliación de marzo serán negativos a tenor de los datos diarios que se han ido conociendo sobre la presentación de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) por parte de las empresas afectadas por la crisis sanitaria.

Por eso, ha insistido, “hay que atacar la emergencia sanitaria”, para que la economía vuelva cuanto antes a la normalidad.

LOS ANALISTAS VEN UN “MAZAZO” PARA EL PIB

Sobre el impacto que tendrá la crisis en el PIB, la ministra ha señalado que todos los analistas coinciden en que será “transitorio y temporal”, con un “escenario de caída este año”, pero de recuperación en 2021. En todo caso, ha precisado que “la magnitud” del impacto sobre la economía española dependerá mucho de cuánto dure la crisis sanitaria.

En este sentido, ha abundado en que los analistas prevén un “mazazo” para la economía en el primer trimestre del año, pero una recuperación para final del ejercicio, y crecimiento positivo para el año próximo.

Calviño ha recordado que el sector turístico, que tiene un peso del 12% en el PIB de España a diferencia del que tiene en otros países, ha sido uno de los más golpeados por la crisis del Covid-19.

“La economía no puede funcionar bien con la crisis sanitaria (...) Si no resolvemos el problema sanitario nos encontraríamos en una especie de limbo, donde la economía no estaría a pleno rendimiento”, ha explicado.

La ministra ha indicado que la economía estaba creciendo a buen ritmo hasta mediados de marzo y ha señalado que espera que, en cuanto se vaya dejando atrás la crisis sanitaria, se pueda pasar a una fase de planes de recuperación y de planes de reactivación del sector turístico.