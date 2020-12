Calendario para viajar entre comunidades autónomas estas navidades

El acuerdo y las normas comunes al que llegaron comunidades y Gobierno para fijar cómo sería la Navidad se ha diluido cuando cada una de las autonomías ha establecido los días en los que abrirán el cierre perimetral para permitir viajar entre regiones. Aunque por ahora solo la mitad de las comunidades han hecho público su plan para las fiestas navideñas, ya ha quedado claro que, salvo Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, pocos días más van a coincidir. Un problema para las personas que tengan pensado pasar estas fechas con la familia o allegados, ya que puede que en su comunidad de origen puedan viajar a otra, pero en la de destino no se le permita entrar. Una descoordinación que puede ir a más cuando Cantabria, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja o Madrid se pronuncien, ya que hasta ahora no lo han hecho.

Más coordinadas: País Vasco, Aragón y Navarra: entorno a Nochebuena y Nochevieja

Tres comunidades del norte y próximas entre sí han coincidido a la hora de establecer los días en los que permitirán viajar entre comunidades. Se trata de País Vasco, Navarra y Aragón. Las tres han fijado que la movilidad estará autorizada en las fechas entorno a Nochebuena y Nochevieja. En concreto, será del 23 al 26 de diciembre en el primer caso, y del 30 de diciembre al 2 de enero en el segundo. En principio, únicamente el País Vasco va a establecer como obligatorio portar un justificante en el que se deberá especificar el domicilio en el que se van a alojar. Es la única autonomía en España que por ahora exige este requisito.

Reyes incluidos: Castilla y León añade el 5 y el 6 de enero para viajar

Aunque todavía no ha sido aprobado de manera oficial, Castilla y León apuesta también por permitir viajar en la otra fecha festiva de la Navidad. Además de establecer del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero, también autoriza viajes el 5 y 6 de enero con motivo de la festividad de los Reyes Magos.

Más restrictivas: Castilla-La Mancha y Murcia reducen fechas. Valencia, un día más

La posibilidad de viajar en Castilla-La Mancha y Murcia queda reducida prácticamente a una parte de los festivos navideños. Ambas regiones solo abrirán el cierre perimetral los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. La Comunidad Valenciana apuesta por la misma postura que las otras dos regiones, salvo que en su caso también permitirá viajar el 23 de diciembre. Además, Murcia solo autoriza movimientos de entrada y salida a familiares, no a los allegados.

Más días: Andalucía y Extremadura, libertad del 23 de diciembre al 6 de enero

Extremadura ha sido una de las comunidades menos restrictiva a la hora de poner limitaciones por la pandemia, gracias a que en la segunda ola ha sido una de las menos afectados. De ahí que sea una de las más “liberales” a la hora de permitir movimientos. Se podrá entrar y salir de la región del 23 de diciembre al 6 de enero. La misma decisión ha adoptado Andalucía, aunque la Junta solo autoriza la movilidad a los familiares.

Solo un requisito: Canarias, más días pero el que quiera entrar deberá hacer un test

Canarias intenta aprovechar al máximo la apertura de movimientos entre comunidades y la aplica del 23 de diciembre al 10 de enero para incentivar el turismo en las islas. Eso sí, a diferencia del resto de autonomías, para poder entrar en Canarias el viajero deberá aportar un test de antígenos o una PCR que demuestre que no porta el virus.

Libre movimiento: Baleares, sin cierre perimetral y a la espera de más medidas

Baleares no cuenta por ahora con cierre perimetral, por lo que no habría problemas en viajar al archipiélago. No obstante, puede que en los próximos días apruebe que para poder entrar en las islas haga un test a los viajeros procedentes de la península.

A la espera: Varias comunidades no se han pronunciado, entre ellas Madrid

Cantabria, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y Madrid no se han pronunciado aún sobre las fechas en las que abrirán el cierre perimetral allí donde lo hay, o si fijarán días concretos donde no se podrá viajar, como hace Madrid en los puentes.